Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Vulpix – So nutzt ihr das Event richtig

Vulpix erwartet euch in gleich 2 Formen beim Community Day im Februar 2026 in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, wie ihr das Event optimal nutzt.

Der Monat Februar startet direkt mit dem nächsten Community Day. Diesmal erwartet euch Vulpix, das Monster aus der 1. Generation, das sich zu Vulnona entwickeln kann. Dabei gibt es nicht nur die reguläre Form des Monsters im Event, sondern auch die Alola-Variante des Monsters.

Wie ihr euch am besten auf das Event vorbereitet und es optimal nutzt, zeigen wir euch.

Community Day im Februar 2026 mit Vulpix – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Vulpix und Alola-Vulpix

Wann? Sonntag, dem 1. Februar 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Energieball für Vulnona sowie Lade-Attacke Kalte Dusche für Alola-Vulnona, wenn ihr die Monster im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Vulpix in regulärer und Alola-Form

– 3-fache Menge an Fang-Erfahrungspunkten

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Rauch hält 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Lockmodule halten 1 Stunde lang an und können (Alola-)Vulpix anlocken

– Schnappschussüberraschungen mit (Alola-)Vulpix

– Feldforschungen mit den beiden Vulpix-Varianten



Boni 21:00 Uhr:

– Lockmodule locken (Alola-)Vulpix mit erhöhter Shiny-Chance an, die auch einen Spezialhintergrund besitzen können

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Weitere Inhalte des Community Days: Habt ihr ein Community-Ambassador-Event in der Nähe und checkt während des Community Days dort ein, dann erhaltet ihr eine kostenlose, befristete Forschung. In dieser erhaltet ihr Begegnungen mit beiden Vulpix-Formen, die den Spezialhintergrund besitzen können, sowie Premium-Items.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem eine Spezialforschung erwerben. Hier erhaltet ihr 2 Begegnungen mit regulären Vulpix mit Spezialhintergrund, ein Alola-Vulpix mit Spezialhintergrund, einen Premium-Kampf-Pass, ein Sonderbonbon XL sowie weitere Begegnungen mit beiden Vulpix-Formen.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Vulpix?

Für Sammler: Wenn ihr bisher Vulpix und Alola-Vulpix noch nicht als Shiny erhalten konntet, dann solltet ihr das Event nutzen, um diese Lücken in eurem Pokédex zu füllen.

Für Kämpfer: Beide Formen und ihre Entwicklungen gehören nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. In der Super- und Hyperliga sind sie im Mittelfeld zu finden, sollten jedoch idealerweise nicht eingesetzt werden, da es durchaus bessere Alternativen gibt.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day im Februar 2026

Pokémon-Box: Schafft Platz in eurer Box, damit ihr möglichst viele Monster während des Events fangen könnt. Solltet ihr innerhalb des Community Days dennoch Monster loswerden müssen, dann kann euch ein Trick zum schnellen Aussortieren von Pokémon helfen.

Items: Ihr benötigt einige Items, um möglichst viele Monster fangen zu können. Kümmert euch um Bälle, um Monster überhaupt fangen zu können. Rauch und Lockmodul helfen euch, mehr Monster anzulocken. Und durch den Einsatz von Sananabeeren erhaltet ihr mehr Bonbons, wenn ihr ein Pokémon fangt.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Wenn ihr eine Mega-Entwicklung im Event aktiv habt, dann könnt ihr für jeden Fang zusätzliche Erfahrungspunkte und Bonbons erhalten. Da das reguläre Vulpix vom Typ Feuer ist, eignen sich die folgenden Mega-Entwicklungen:

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Mega-Lohgock

Proto-Groudon

Wollt ihr beim Fangen von Alola-Vulpix die Boni genießen, dann müsst ihr auf eine der folgenden Mega-Entwicklungen vom Typ Eis zurückgreifen:

Mega-Firnontor

Mega-Rexblisar

Der Community Day mit Vulpix stellt den Start der Events im Monat Februar dar. Am Ende des Monats wartet dann die große GO Tour 2026. Zur Einstimmung gibt es in der Woche vor dem Event die Möglichkeit, satte 15 legendäre Monster in 5 Tagen in Pokémon GO zu fangen.