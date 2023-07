Pokémon GO versuchte mit „Dunkle Flammen“ etwas Neues, doch es gibt Probleme

In Pokémon GO lief die letzten Tage das Event Dunkle Flammen . Doch das sorgt bei einigen Trainern für Kritik.

Was war das für ein Event? In dem Dunkle-Flammen-Event drehte sich alles um die Pokémon-Typen Feuer und Unlicht.

Dazu passend brachte Pokémon GO eine bislang recht ungewöhnliche Komponente ins Spiel: Über eine Sammler-Herausforderung konnte man selbst einen Weg wählen, der dann bestimmte, welche Art Monster mehr aus dem Rauch spawnte.

Auch die Aufgaben der befristeten Forschung wurden beeinflusst. Man ermöglichte den Trainern also, sich das Event ein Stück weit selbst zu gestalten.

Gleichzeitig setzte Pokémon GO aber einen recht kurzen Zeitraum für das Event an. Es lief lediglich vom 29. Juni bis 02. Juli und brachte mit Turtonator auch noch ein neues Pokémon, für das man raiden sollte.

Für einige Trainer stellte sich nun heraus: Dieser Zeitraum war vielleicht etwas knapp bemessen.

Trainer fehlen noch bestimmte Monster, da endet das Event schon

Das sagen Spieler: Mittlerweile ist das Event gelaufen, doch einige Trainer kritisieren, dass sie nicht genügend Gelegenheiten hatten, alle Inhalte durchzuspielen. Gerade die Forschung war für einige nicht leicht zu lösen, denn es fehlte ihnen schlicht an den richtigen Monstern.

So vermelden gleich mehrere Posts in der reddit-Community zu Pokémon GO (via reddit) Probleme damit, die benötigten Crypto-Pokémon der Typen Unlicht und Feuer zu finden (via reddit). Die benötigte man nämlich für den Abschluss der Forschung, um sie zu erlösen.

Doch entsprechende Rüpel, die Feuer- oder Unlicht-Monster dabei hatten, fanden einige Spieler in der Kürze der Zeit wohl einfach nicht. Hatte man nun kein entsprechendes Monster in der Aufbewahrung, wurde der Abschluss schwierig.

Andere Trainer wiederum berichten, zwar Monster des passenden Typs zu haben, diese aber eigentlich nicht erlösen zu wollen – denn manche Crypto-Pokémon sind sehr starke Angreifer.

Ich finde kaum Rüpel, ganz zu schweigen von den Typen, die ich brauche , meint ein User (via reddit).

, meint ein User (via reddit). Ich habe gerade nach Feuer&Crypto gesucht und hatte eine ganze Reihe zur Auswahl. Aber ich hasse Erlösen wegen der Sternenstaub-Kosten, und Cryptos sind nützlich , betont ein anderer (via reddit).

, betont ein anderer (via reddit). Ich konnte es nicht beenden, nur deshalb (via reddit)

(via reddit) Deshalb hortet man immer ein wenig von allem , kommentiert ein anderer (via reddit).

Zudem wurde auch die Kürze des Events kritisiert, hinsichtlich Raids (via reddit). Denn wollte man die Raids nutzen, aber kein Geld investieren, brauchte man entweder die Münzen einiger Tage für Raid- und Fernraid-Pässe, oder zumindest die Gelegenheit, den Gratis-Tages-Pass einzusetzen.

Wie habt ihr das Event wahrgenommen? Passte es für euch von den Inhalten und der Dauer her, oder hättet ihr es euch anders gewünscht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

