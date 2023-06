Pokémon GO: Tortunator bekommen – Alles zu Konter, Shiny und Fundort

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Tortunator finden und fangen. Sogar seine Shiny-Version ist freigeschaltet. Wir zeigen euch alles, was ihr zum neuen Pokémon wissen müsst.

Was ist das für ein Pokémon? Tortunator stammt aus der siebten Spielgeneration und gehört zu den Typen Feuer und Drache. Eine Weiterentwicklung hat es nicht. Ihr findet es seit dem 29. Juni in Pokémon GO.

Wenn ihr das Pokémon fangen wollt, zeigen wir euch, wo das jetzt geht.

Tortunator finden und fangen

Wo findet man Tortunator? Aktuell findet ihr das Pokémon in Raids der Stufe 3. Ihr könnt es also alleine oder mit wenigen Trainern bekämpfen und anschließend fangen.

Eine weitere Möglichkeit, um Tortunator zu finden, sind Feldforschungen. Speziell die Forschung „Gewinne 3 Raids“, die ihr jetzt während des Dunkle Flammen-Events abholen müsst, bringt euch die Begegnung mit Tortunator.

Shiny Tortunator: Direkt zum Release des Pokémon ist auch dessen Shiny-Version für euch verfügbar. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr also ein Shiny fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich zwischen der normalen und der Shiny-Version von Tortunator.

Tortunator (links) und Shiny Tortunator (rechts)

Tortunator Konter

Wollt ihr Tortunator in Raids besiegen, dann zeigen wir euch hier die 20 besten Konter, mit denen ihr den Boss locker bekämpfen könnt. Weil Tortunator vom Typ Drache und Feuer ist, sind die Typen Boden, Gestein und Drache in diesem Kampf sehr effektiv.

Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Draco Meteor Crypto-Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall Crypto-Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall Mega-Latios mit Feuerodem und Drachenklaue Crypto-Latios mit Feuerodem und Drachenrute Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall Mega-Despotar mit Katapult und Steinkante Mega-Latias mit Feuerodem und Wutanfall Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Maxax mit Drachenrute und Breitseite Rameidon mit Katapult und Steinhagel Groudon mit Drachenrute und Abgrundsklinge Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Pferdestärke

Wie gefällt euch das neue Pokémon? Ist das ein Kandidat, der direkt in eure Sammlung wandert, oder ist Tortunator nicht interessant genug? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

