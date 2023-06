Pokémon GO startet morgen „Dunkle Flammen“-Event – Alle Spawns, Boni und neue Pokémon

In Pokémon GO läuft ab dem 29. Juni das Dunkle Flammen -Event. Dieses bringt euch wieder neue Monster, coole Spawns, starke Boni sowie die Möglichkeit, selbst zu wählen, was passiert. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte des Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO endet der Juni mit dem Dunkle Flammen -Event, bei dem Feuer- und Unlicht-Pokémon im Mittelpunkt stehen werden. Passend dazu wird es deshalb wilde Spawns und verschiedene Boni geben. Und auch die beiden Pokémon Tortunator und Mega-Zobiris feiern ihr Debüt im Spiel.

Anders als bei anderen Events dieser Art, habt ihr darüber hinaus erstmals die Möglichkeit, bestimmte Inhalte des Spiels selbst zu bestimmen. Wie das geht, welchen Einfluss eure Entscheidung hat und welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann startet das Event? Das Dunkle Flammen -Event startet am 29. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und ist bis zum 02. Juli 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

Wählt erstmals zwischen Feuer- und Unlicht-Pokémon

Über welche Inhalte kann man mitbestimmen? Das Dunkle Flammen -Event hält für euch erstmals eine Besonderheit bereit: Ihr könnt selbst wählen, welchen Pokémon-Typen ihr favorisiert. Dabei könnt ihr euch zwischen Feuer und Unlicht entscheiden. Je nachdem, welche Wahl ihr getroffen habt, hat das Einfluss auf die folgenden Inhalte des Events:

Der gewählte Typ spawnt aus dem Rauch häufiger (außer durch Abenteuerrauch)

Aufgaben in der befristeten Forschung

Inhalte der Sammler-Herausforderung

Wo kann man den Typ wählen? Eure Wahl könnt ihr in der befristeten Forschung wählen, die mit dem Start des Events in eurer Heute -Ansicht aktiv sein wird. Das funktioniert dann voraussichtlich so, wie ihr das von anderen Forschungen mit verschiedenen Wegen bereits kennt.

Alle Boni zum Dunkle Flammen -Event

Selbstverständlich dürfen zu dem Dunkle Flammen -Event auch die passenden Boni nicht fehlen. Dabei könnt ihr euch besonders über verschiedene Forschungen freuen, aber auch Raids können sich lohnen. Folgende Inhalte erwarten euch:

25 % mehr EP für einen gewonnen Raid

3 zusätzliche Bonbons für gewonnene Raids

zusätzliches XL-Bonbon für gewonne Raids (ab Trainer-Level 31)

Rüpel von Team GO Rocket erscheinen häufiger mit Feuer- und Unlicht-Pokémon

Lade-Attacke Lavasturm , wenn ihr Heatran aus dem Raid fangt

, wenn ihr Heatran aus dem Raid fangt Rauch lockt häufiger Unlicht- oder Feuer-Pokémon an (abhängig vom gewählten Typen)

Befristete Forschung Belohnung: Premium-Kampf-Pass, 15.000 EP und Begegnung mit Event-Pokémon

Sammler-Herausforderung Belohnung: 5.000 EP und 100 Mega-Energie für Hundemon

Event-Feldforschungen

Alle Spawns und Shinys zum Dunkle Flammen -Event

Neben der Wahl eures Lieblingstypen, dessen Typ ihr häufiger aus Rauch bekommen könnt, werden aber auch allgemein wieder jede Menge Feuer- und Unlicht-Pokémon im Spiel unterwegs sein. Haltet also in der Wildnis, in Raids und in Event-Feldforschungen nach ihnen Ausschau.

Wilde Spawns: In der Wildnis könnt ihr sowohl Feuer- als auch Unlicht-Pokémon treffen. Diese spawnen dort unabhängig von euer Typen-Wahl. Einige von ihnen können mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen entdeckt werden. Diese haben wir euch nachfolgend mit einem Stern (*) markiert.

Vulpix*

Hunduster*

Fiffyen*

Galar-Zigzachs*

Kanivanha*

Camaub*

Skunkapuh

Lichtel*

Flamiau

mit etwas Glück begegnet ihr außerdem:

Hundemon*

Zobiris*

Neue Raid-Bosse: Auch die Raid-Bosse werden pünktlich zum Event-Start angepasst. Bei diesen werden vor allem die beiden neuen Pokémon interessant sein: Mega-Zobiris sowie Tortunator, ein Feuer- und Drachen-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation.

Dabei ist Mega-Zobiris hilfreicher als gedacht und kann euch in Raids durchaus nützlich sein. Beide neuen Monster können zudem nach dem Kampf mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen gefangen werden. Folgende Raid-Bosse erwarten euch zum Event:

Raid Pokémon Level-1-Raids Sniebel*

Flampion*

Zurrokex*

Kapuno* Level-3-Raids Alola-Knogga*

Flamara*

Nachtara*

Tortunator* Level-5-Raids Heatran* mit Attacke Lavasturm Mega-Raids Mega-Zobiris*

Das legendäre Feuer-Pokémon Heatran bringt euch darüber hinaus die neue Event-Lade-Atatcke Lavasturm , wenn ihr es im Anschluss an den Raid fangt. Diese macht folgenden Schaden:

Trainerkämpfe: 65 Schaden

Raids und Arena-Kämpfe: 75 Schaden

Nutzt im Kampf auf jeden Fall die richtigen Konter, dann könnt ihr euch das Pokémon schnell sichern.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Heatran Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide von Patrick Freese

Monster aus Feldforschungen: Und auch spezielle Feldforschungen wird es während des Events wieder geben, bei denen ihr ebenfalls auf Tortunator treffen könnt. Folgende Monster findet ihr hier ebenfalls:

Alola-Mauzi*

Alola-Sleima*

Alola-Knogga*

Magmar*

Sniebel*

Lichtel*

Tortunator*

Wie gefallen euch die Inhalte des Events? Für welchen Typen werdet ihr euch entscheiden? Und auf welches Monster habt ihr es besonders abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir zeigen euch alle Events im Juli und welche sich besonders lohnen.