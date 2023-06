Pokémon GO: Warum das neue Mega-Zobiris nützlicher ist, als ihr denkt

In Pokémon GO erscheint mit Mega-Zobiris schon bald ein neues Monster. Das ist zwar kein Top-Angreifer, bringt aber trotzdem sehr nützliche Boni.

Wann erscheint Mega-Zobiris? Das Debüt von Mega-Zobiris wurde für den 29. Juni 2023 angekündigt. An diesem Datum startet das neue Event Dunkle Flammen , in dessen Rahmen es in die Mega-Raids kommen wird. Neben Mega-Zobiris wird auch der Release des neuen Monsters Tortunator bei diesem Event stattfinden.

Mega-Zobiris kann man dann bekommen, indem man es in Mega-Raids besiegt. Nach dem erfolgreichen Abschluss bekommt ihr eine Begegnung mit Zobiris und, je nach Geschwindigkeit, eine bestimmte Menge Mega-Energie. Habt ihr genug beisammen, könnt ihr die Mega-Entwicklung durchführen.

Aber lohnt sich der Aufwand? Wir werfen einen kleinen Blick auf das neue Monster.

Zobiris passt zum Edelstein-Thema der neuen Season:

Was hat Mega-Zobiris in Pokémon GO drauf?

Wie stark ist Mega-Zobiris? Zobiris ist an und für sich ein beliebtes Pokémon bei Spielern, die gerne in der Kampfliga unterwegs sind. Dort ist es ein starker Kandidat, um Siege gegen andere Trainer zu holen. Die Mega-Entwicklung ist hier aber weitestgehend irrelevant, da Mega-Pokémon nur in vereinzelten Cups und dann auch recht selten zum Einsatz kommen können.

In Raids hingegen ist Zobiris nicht der große Held, und das gilt letztlich auch für Mega-Zobiris – zumindest, was den reinen, eigenen Schaden angeht. Denn das Monster bringt nach aktuellem Stand schlicht nicht die Werte oder WP mit, um am Ende einer der Top-Angreifer zu werden.

Dennoch kann es in Raids einen sehr nützlichen Effekt haben – und auch außerhalb davon.

Was macht Mega-Zobiris interessant? Seine Typen-Kombination aus Geist und Unlicht. Denn das Mega ist damit nicht nur doppelt resistent gegen Psycho-Pokémon wie beispielsweise Mewtu, sondern boostet eben auch Monster dieses Typen.

Wenn ihr euch gut mit anderen Trainern absprecht, kann das ein sehr starker Bonus für eure Raids gegen eben solche Bosse sein. So wird Mega-Zobiris eine Art Support-Funktion gegen einige starke Raid-Bosse einnehmen können. Allerdings wird auch Mega-Despotar auf lange Sicht eine solche Rolle im Unlicht-Bereich einnehmen können und wird voraussichtlich besser als Mega-Zobiris sein, führt der Experte Teban54 im Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO aus (via reddit).

Gleichzeitig ist die Typen-Kombination ideal für Geist-und-Unlicht-Events, wie sie beispielsweise geradezu traditionell rund um Halloween stattfinden. Ein aktives Mega-Zobiris bringt euch zusätzliche Bonbons beim Fanger dieser Pokémon. Gerade bei einigen der seltener auftauchenden Geistern kann das sehr nützlich sein.

Deshalb solltet ihr Mega-Zobiris nicht ignorieren, sobald es im Spiel verfügbar ist.

Ein anderes Top-Monster für das PvP gibt es übrigens grad per Forschung – aber nur gegen Geld.