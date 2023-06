Pokémon GO bringt „Dunkle Flammen“-Event mit neuen Pokémon und ihr könnt entscheiden, was passiert

In Pokémon GO startet in der kommenden Woche das Event Dunkle Flammen , was euch neben neuen Monstern noch eine weitere Besonderheit bringt. Erstmals könnt ihr nämlich selbst über einen Teil der Inhalte entscheiden. Wir von MeinMMO zeigen, was euch beim Event erwartet.

Um welches Event geht es? Das letzte Themen-Event des Monats Juni wird das Dunkle Flammen -Event sein. Bei diesem wird sich alles um Feuer- und Unlicht-Pokémon drehen. Und dabei könnt ihr zum ersten Mal bei einem Event dieser Art entscheiden, welche der beiden Typen ihr favorisiert und diese mit Hilfe von Rauch besonders häufig anlocken.

Welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten und auf welche neuen Pokémon ihr euch freuen könnt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Dunkle Flammen -Event startet am 29. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und wird bis zum 02. Juli 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv sein.

Tortunator und Mega-Zobiris feiern ihr Debüt

Während des Dunkle Flammen -Events könnt ihr euch auf gleich zwei Neuzugänge in Pokémon GO freuen, die zudem auch beide mit etwas Glück als Shiny gefangen werden können: Tortunator und Mega-Zobiris.

Tortunator: Bei Tortunator handelt es sich um ein Feuer- und Drachen-Pokémon aus der 7. Spiele-Generation, was keine Vor- oder Weiterentwicklungen besitzt. Es erinnert an eine grau-grüne Schildkröte, die auf zwei Beinen läuft. An seinem Rücken und auf seinem Kopf trägt es jeweils einen sternförmigen, rot-gelben Panzer. Sein Rückenpanzer wird außerdem von mehreren Stacheln geziert.

Darüber hinaus besitzt es einen auffälligen roten Schweif. Die schillernde Form von Tortunator erkennt ihr an einem braun-gelben Panzer und einem etwas grünlicheren Körper. Aufgrund seines markanten Aussehens und seiner Fähigkeit Explosionen auslösen zu können, wird es auch als Knallkröten-Pokémon bezeichnet. Während des Events findet ihr Tortunator in den Level-3-Raids sowie in Feldforschungen.

Mega-Zobiris: Hierbei handelt es sich um die temporäre Weiterentwicklung des Unlicht- und Geist-Pokémon Zobiris. Genau wie seine normale Form besitzt es einen lilafarbenen Körper, der jedoch pinkfarbene kristallförmige Augen besitzt und einen pinken Edelstein als Schild benutzt.

Das Monster ist während des Events in den Mega-Raids zu finden. Im Anschluss könnt ihr Zobiris fangen. Haltet dabei auch nach seiner schillernden Form Ausschau, die ihr an einem gelben Körper erkennt. Um selbst ein Mega-Zobiris zu erhalten, müsst ihr in Mega-Raids entsprechend Mega-Energie sammeln.

Zobiris und Mega-Zobiris normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Spawns und Raid-Bosse zum Dunkle Flammen -Event

Neben den beiden Neuzugängen wird es während des Events aber noch jede Menge weiterer Feuer- und Unlicht-Pokémon geben. Welche Monster ihr wo finden könnt und was es mit euren Wunsch-Typen aus dem Rauch auf sich hat, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Pokémon, die es mit etwas Glück auch als Shiny geben kann, haben wir mit einem (*) markiert.

Spezielle Rauch-Spawns: Erstmals habt ihr in dieser Event-Form die Möglichkeit, euch zwischen dem Pfad Feuer und Unlicht zu entscheiden. Das macht ihr über die dazugehörige Befristete Forschung. Setzt ihr dann einen Rauch ein, spawnen Monster dieses Typen häufiger.

Ob es sich dabei um eine Auswahl der wilden Event-Pokémon handelt oder ihr sogar gesonderte Spawns bekommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher bekannt und bleibt vorerst abzuwarten. Beachtet, dass euer täglicher Abenteuer-Rauch diese Wahl nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus bestimmt die Wahl eures Pfades auch die Aufgaben der befristeten Forschung und Sammler-Herausforderung.

Wilde Spawns: Die wilden Spawns tauchen für alle Spieler außerhalb vom Rauch auf. Sie sind also unabhängig von eurer Wahl des Pfades in der befristeten Forschung. Diese Monster erwarten euch:

Vulpix*

Hunduster*

Fiffyen*

Galar-Zigzachs*

Kanivanha*

Camaub*

Skunkapuh

Lichtel*

Flamiau

mit etwas Glück: Hundemon* Zobiris*



Pokémon in Raids: Da die Raids für alle Spieler gleichermaßen zugänglich sind, werden diese ebenfalls nicht von eurer Pfad-Wahl beeinflusst. Folgende Raid-Bosse könnt ihr herausfordern:

Level-1-Raids: Sniebel*, Flampion*, Zurrokex, Kapuno*

Sniebel*, Flampion*, Zurrokex, Kapuno* Level-3-Raids : Alola-Knogga*, Flamara, Nachtara, Tortunator*

: Alola-Knogga*, Flamara, Nachtara, Tortunator* Level-5-Raids: Heatran*, kann mit der Lade-Atatcke Lavasturm gefangen werden

Heatran*, kann mit der Lade-Atatcke gefangen werden Mega-Raids: Mega-Zobiris*

Welche Boni gibt es zum Dunkle Flammen -Event?

Zum Dunkle Flammen -Event könnt ihr euch wieder auf einige Forschungen und besondere Boni freuen. Folgende erwarten euch:

gewonnene Raid-Kämpfe bringen 25 % mehr EP

3 zusätzliche Bonbons bei gewonnenen Raids

zusätzliches XL-Bonbon bei gewonnen Raids (ab Trainer-Level 31)

Rüpel von Team GO Rocket erscheinen häufiger mit Feuer- und Unlicht-Pokémon

Heatran lernt die Lade-Attacke Lavasturm , wenn ihr es in Raids fangt Schaden in Trainerkämpfen: 65 Schaden in Arena- und Raid-Kämpfen: 75

, wenn ihr es in Raids fangt je nach Pfad lockt Rauch häufiger Unlicht- oder Feuer-Pokémon an (ausgenommen Abenteuerrauch)

Befristete Forschung Wahl zwischen Feuer- und Unlicht-Pokémon hat Auswirkungen auf Aufgaben der befristeten Forschung, Sammler-Herausforderung und Spawns aus Rauch Belohnung: Premium-Kampf-Pass, 15.000 EP und Begegnung mit Event-Pokémon

Sammler-Herausforderung Aufgaben abhängig von der Wahl des Pfades bei der befristeten Forschung Belohnung: 5.000 EP und 100 Mega-Energie für Hundemon

Event-Feldforschungen: Begegnungen mit Alola-Mauzi*, Alola-Sleima*, Alola-Knogga*, Magmar*, Sniebel*, Lichtel* und Tortunator*



Wie gefallen euch die Inhalte des Dunkle Flammen -Events? Freut ihr euch darüber, dass ihr bei den Spawns aus dem Rauch mitbestimmen könnt? Oder findet ihr das total sinnlos und hättet lieber einheitliche Spawns? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

