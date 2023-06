Pokémon GO: So löst ihr die Sammler-Herausforderung zu Dunkle Flammen bei Feuer und Unlicht

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Das Lösen der Sammler-Herausforderung sollte kein Problem sein, wenn ihr während des Events fleißig draußen spielt. Wir haben die Übersicht zum Event Dunkle Flammen in Pokémon GO mit allen Details für euch.

Was ist das für eine Herausforderung? Das neue Event Dunkle Flammen in Pokémon GO stellt euch vor die Wahl, ob ihr euch für Feuer- oder Unlicht-Pokémon entscheidet. Diese Wahl trefft ihr in der Befristeten Forschung, wo ihr einen Pfad wählen sollt.

