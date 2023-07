15 Tipps, die ihr als Anfänger in Pokémon GO kennen solltet

Wer ganz neu mit Pokémon GO beginnen möchte, um die kleinen Taschenmonster zu fangen, der sollte das eine oder andere beachten. Wir von MeinMMO geben euch 15 Tipps, die euch gerade am Anfang vor fiesen Fehlern bewahren sollen.

Für wen sind unsere Tipps? Das Mobile-Game Pokémon GO wird in diesem Jahr bereits 7 Jahre alt. Dennoch können die kleinen Taschenmonster die verschiedensten Altersgruppen nach wie vor begeistern, weshalb das Spiel immer wieder Zuwachs von neuen Spielern bekommt.

Doch hinter dem Spiel steckt mehr, als nur ein paar Pokémon zu fangen, denn man kann besonders am Anfang einiges falsch machen. Wir zeigen euch deshalb auf den nachfolgenden drei Seiten 15 Tipps, damit ihr diese als Neulinge gar nicht erst macht.

1. Legt die richtigen Zugangsdaten fest

Was muss man beachten? Eines der ersten Sachen, die ihr machen müsst, um euch in Pokémon GO anzumelden, ist das Anlegen von Zugangsdaten. Hier könnt ihr die gängigen Portale, wie Google, Apple oder auch Facebook auswählen und euch auf diese Weise verbinden. Doch statt euch mit euren normalen Zugangsdaten anzumelden, solltet ihr lieber ein sogenanntes Trainer-Club-Konto anlegen.

Dabei handelt es sich um einen Zugang, der euch durch die Pokémon Company zur Verfügung gestellt wird. Vergesst nicht, im Nachgang noch einen zweiten Zugang im Spiel festzulegen.

Falls es Probleme mit dem Anmelden gibt, etwa wegen Server-Problemen eines Anbieters oder weil der Zugang getrennt wurde, habt ihr die Möglichkeit, euch dennoch anzumelden und ins Spiel zu gelangen.

Was bringt der Trainer-Club-Zugang? Über den Trainer-Club-Zugang könnt ihr euch nicht nur einfach im Spiel einwählen, sondern könnt darüber hinaus auch an Pokémon-Wettbewerben im echten Leben teilnehmen. So könnt ihr euch darüber beispielsweise für die Pokémon-Weltmeisterschaften anmelden.

Allerdings ist ein Verbinden mit diesem Account nur zur Installation des Spiels möglich. Im Nachgang kann der Zugang leider nicht mehr in Pokémon GO hinterlegt werden.

2. Wählt euer Starter-Pokémon

Welche Monster stehen zur Wahl? Die wohl wichtigste Entscheidung nach dem ersten Start des Spiels ist die Wahl eines Starter-Pokémon.

So stehen euch auf der Karte die Monster der ersten Generation zur Verfügung: Bisasam, Glumanda und Schiggy. Doch wer den Anime kennt, der weiß, dass Ash keines der drei bekommen hat und stattdessen Pikachu überreicht bekam. Das ist auch in Pokémon GO möglich.

Wie bekommt man Pikachu? Wer sich statt den eigentlichen Starter-Pokémon auch lieber ein Pikachu sichern möchte, der sollte Bisasam, Glumanda und Schiggy links liegen lassen. Doch das Spiel bleibt hartnäckig und wird sie euch immer wieder versuchen aufzudrängen. Habt ihr sie viermal in Folge ignoriert, dann wird endlich euer gewünschtes Pikachu spawnen. Fangt es und euer Abenteuer kann beginnen.

3. Fangt Monster & füllt euren PokéDex

Was muss man beachten? Habt ihr euch erfolgreich angemeldet und ein Starter-Pokémon gewählt, dann könnt ihr endlich auf die Suche nach den kleinen Taschenmonstern gehen und sie fangen. Dabei solltet ihr anfangs am besten alles fangen, was euch über den Weg läuft.

Damit sammelt ihr nicht nur Einträge in eurem PokéDex, sondern ergattert auch Bonbons, wertvollen Sternenstaub und wichtige Erfahrungspunkte (EP). Diese benötigt ihr im weiteren Verlauf des Spiels, etwa für Level-Ups und zum Entwickeln. Hinzu kommt, dass ihr auf diesem Weg auch starke oder schillernde Exemplare ergattern könnt.

Nutzt die “In der Nähe”-Funktion: Darüber hinaus könnt ihr Pokémon, die ihr noch nicht in eurem PokéDex registriert habt auch über die Funktion “In der Nähe” sehen. Diese befindet sich in der unteren rechten Ecke eurer Karte und zeigt für euch neue Monster als dunkle Schatten an. Klickt ihr sie an, dann wird euch gezeigt, wo sich diese befinden und ihr könnt euch hin navigieren lassen.

So könnt ihr Monster in euer Nähe finden

Regionale Pokémon: Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass es aber auch eine Reihe von Monstern gibt, die ihr in eurer Gegend nicht finden könnt. In Pokémon GO gibt es nämlich auch regionale Pokémon. Diese sind ausschließlich in bestimmten Teilen der Erde zu finden.

Wollt ihr diese haben, dann müsst ihr entweder dort hin reisen oder sie euch von einem Kumpel tauschen lassen, der eines von ihnen besitzt. Alternativ könnt ihr auch auf spezielle Events warten, denn in der Regel tauchen alle Monster irgendwann auch kurzzeitig in unseren Breiten auf.

4. Bewertet eure Monster bevor ihr sie verschickt

Was machen Trainer hier falsch? Habt ihr fleißig Monster gefangen, dann wird eure Aufbewahrung schnell voll sein – Zeit, Monster zu verschicken. Etwas, was viele Neulinge allerdings nicht wissen, bis es ihnen endlich jemand sagt, ist, dass man Pokémon bewerten kann.

Viele blicken am Anfang nur auf die WP-Anzeige oberhalb des Pokémon oder sehen die vorhandenen KP und bewerten danach, ob ein Monster nun gut oder schlecht zu sein scheint. Doch das ist der völlig falsche Ansatz. Zwar handelt es sich dabei um wichtige Größen im Spiel, allerdings lassen sich diese durch Power-Ups ändern.

Die IV eines Monsters ist für das Bewerten, ob es stark oder schwach ist, sehr viel wichtiger.

Wie findet man die IV? Bevor ihr ein wertvolles Monster wegschickt, nur weil es eine geringe WP-Zahl hat, solltet ihr eure Monster lieber korrekt bewerten. Klickt dazu das jeweilige Monster an und öffnet das Menü in der unteren rechten Ecke. Klickt nun auf Bewerten.

Hier wird euch nun eine Analyse angezeigt, bei der ihr sehen könnt, in welchen Bereichen (Angriff, Verteidigung und Ausdauer) es wie gut ist. Um das besser einschätzen zu können, helfen euch die Sterne darüber. Für Raids ist ein Monster mit 4 Sternen am besten. Das hat alle Balken voll ausgefüllt und somit eine IV von 100 %. Diese sind aber nicht so leicht zu bekommen und deshalb entsprechend wertvoll.

So seht ihr, wie stark ein Monster ist

Nutzt Filter und Tags: Um eure Monster noch schneller sortieren zu können, gibt es im Spiel Tag- und Filter-Funktionen, die ihr nutzen solltet. So könnt ihr mit Hilfe vom Filter “0*,1*,2*” direkt alle Monster suchen, die eine Bewertung von 2 Sternen oder schlechter haben. Nun könnt ihr unliebsame Exemplare auswählen und am Stück verschicken.

Haltet dazu einfach das Pokémon einen Moment gedrückt, um es zu markieren. Die Tags ermöglichen euch darüber hinaus Pokémon in verschiedene Kategorien zuzuweisen. Das ist besonders hilfreich, wenn ihr sie zu einem späteren Zeitpunkt verschicken wollt oder zum Tauschen für einen Freund zurückhaltet.

5. Wählt das richtige Team wählen

Welches Team ist das richtige? Habt ihr Level 5 erreicht, dann werdet ihr beim Klicken auf eine Arena aufgefordert, ein Team zu wählen. Zur Auswahl stehen dann Team Wagemut (rot), Team Weisheit (blau) und Team Intuition (gelb). Außerdem gibt es noch das inoffizielle Team Harmony.

Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, werdet ihr zukünftig diese Farbe vertreten und mit dieser auch Arenen erobern. Doch eure Auswahl sollte gut durchdacht sein, denn ihr könnt euer Team nur einmal im Jahr mit einem teuren Team-Medaillon wechseln.

Teams in Pokémon GO

Wählt also nicht nur blindlings eine Farbe, sondern berücksichtigt dabei auch die Farben der vorhandenen Spieler. Ist eine Farbe beispielsweise überwiegend vorhanden, dann kann es vor allem in ländlichen Gegenden lange dauern, bis ihr eure Münzen aus Arenen bekommt, weil sie nicht so oft geleert werden.

Hier kann es Sinn machen, eine andere Farbe zu wählen, um sich und seinen Mitspielern etwas Gutes zu tun.

