Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Felino und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 5. September, die Rampenlicht-Stunde mit Felino. Wir zeigen euch alles zu den Boni, dem Shiny und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Bei einer Rampenlicht-Stunde steht 60 Minuten ein Pokémon mit einem Bonus im Fokus, der für alle Trainer gilt. Jeder kann dabei mitmachen. Am Anfang eines Monats legen die Entwickler fest, welches Pokémon zusammen mit welchem Bonus (mehr EP, Sternenstaub oder Bonbons) an den nächsten Terminen aktiv ist.

Heute dreht sich die Rampenlicht-Stunde um das Pokémon Felino, welches aus der zweiten Spielgeneration stammt.

Rampenlicht-Stunde am 5. September – Start, Boni, Shiny

Wann beginnt das Event? Wie immer läuft die Rampenlicht-Stunde von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Während der Event-Zeit erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte für das Entwickeln von Pokémon.

Dazu findet ihr in der Zeit deutlich mehr Felino in der Wildnis. Wenn ihr noch mehr von ihnen sammeln wollt, könnt ihr Rauch zur Hilfe nehmen, um die Spawns zu erhöhen.

Heute läuft die erste Rampenlicht-Stunde im September 2023. Eine Übersicht, was euch in den nächsten Wochen noch erwartet, findet ihr hier:

Gibt es Felino als Shiny? Ja, ihr könnt die schillernde Form von Felino in Pokémon GO fangen. Bedenkt aber, dass zu den Rampenlicht-Stunden die Chancen darauf nicht erhöht werden. Ihr braucht also viel Glück, wenn ihr ein Shiny Felino finden wollt.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wenn ihr gern PvP spielt, kann sich das heutige Event für euch lohnen. Denn Morlord, die Weiterentwicklung von Felino, kann in der Superliga im oberen Mittelfeld der besten Angreifer landen. Allerdings ist das die einzige starke Einsatzmöglichkeit.

Abgesehen davon könnt ihr das Event nutzen, wenn ihr noch auf dem Weg auf Stufe 50 seid. Durch den Bonus verdient ihr zusätzliche EP.

Gleichzeitig startet heute aber auch das Event „Paldea Abenteuer“, das euch viele spannende Boni und neue Pokémon ins Spiel bringt. Ihr trefft andere Pokémon in der Wildnis, in Raids und auch in den 7-km-Eiern. Selbst, wenn euch die Rampenlicht-Stunde heute nicht unbedingt zusagt, solltet ihr einen Blick auf das Event werfen.