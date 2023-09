Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Menki und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 12. September, die Rampenlicht-Stunde mit Menki. Wir zeigen euch alles zu Shinys, dem Bonus und dem Start des Events.

Was ist das für ein Event? Eine Rampenlicht-Stunde läuft jeden Dienstagabend in Pokémon GO. Das Event bringt ein Pokémon besonders häufig in die Wildnis. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf EP, Sternenstaub oder Bonbons auswirken kann. Für eine Stunde ist das Event aktiv.

Heute trefft ihr auf Menki aus der ersten Spielgeneration. Die Details zeigen wir euch hier in der Übersicht.

Rampenlicht-Stunde am 12. September – Start, Boni, Shiny

Wann beginnt das Event? Wie ihr das schon RL-Stunden gewohnt seid, geht es auch heute wieder um 18:00 Uhr los. Eine Stunde ist das Event aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? In der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr findet ihr in der Wildnis besonders viele Menki. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Rauch zünden und damit noch mehr Exemplare dieser Art anlocken.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Bonbons.

Heute läuft die zweite Rampenlicht-Stunde im September 2023 für euch. In unserer Übersicht zeigen wir euch, welche RL-Stunden in diesem Monat noch starten:

Kann man Shiny Menki fangen? Ja, die Pokémon aus der ersten Spielgeneration sind bereits alle als Shiny im Spiel aktiv. Mit Glück könnt ihr heute auch Shiny Menki fangen. Bedenkt allerdings, dass die Chancen darauf während Rampenlicht-Stunden nicht erhöht sind.

Shiny Menki und Rasaff

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Menki könnt ihr als Angreifer getrost ignorieren. Seine Weiterentwicklung Rasaff spielt im PvP höchstens im oberen Mittelfeld mit, da gibt es also stärkere Alternativen.

Spannend ist der Bonus für die doppelten Fang-Bonbons. Denn der zählt nicht nur für eure gefangenen Menki, sondern alle Pokémon, die ihr in der Event-Zeit einfangt. Viele Trainer nutzen das aus, um zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Raid-Pokémon zu fangen und sich dafür die doppelten Bonbons zu sichern.

Falls die Rampenlicht-Stunde nicht nach eurem Geschmack ist, habt ihr in den nächsten Tagen noch viel Auswahl. Eine Übersicht aller Events im September 2023 bei Pokémon GO zeigen wir euch auf MeinMMO.