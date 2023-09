Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im September 2023 in der Übersicht

In Pokémon GO erwarten euch im September 2023 wieder jede Menge Raids, bei denen ihr auf legendäre Bosse wie Katagami, Kaguron, Genesect und die legendären Bestien Raikou, Entei und Suicune treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle kommenden Raid-Stunden und Raid-Bosse im Überblick.

Was sind das für Raids? Jeden Monat verändern sich die Legendären Bosse und die Mega-Bosse in Pokémon GO, die ihr in Raids finden könnt. Meist hängen die Bosse mit den Themen-Events zusammen, die im Spiel aktiv sind. Auch in den nächsten Wochen könnt ihr wieder viele spannende Begegnungen erleben.

Welche Bosse ihr in den Level-5-Raids und Mega-Raids im September 2023 findet, fassen wir euch hier zusammen. Dazu die Übersicht aller Raid-Stunden.

Raid-Stunden und Raidbosse im September 2023

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch gibt es den festen Termin von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Bei vielen Arenen findet ihr in der Zeit die besonderen Level-5-Raids.

Termin Raidboss 6. September Katagami (Nordhalbkugel)

Kaguron (Südhalbkugel) 13. September Katagami (Südhalbkugel)

Kaguron (Nordhalbkugel) 20. September Genesect (Flammenmodul)* 27. September Raikou*

Entei*

Suicune* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im September 2023

Abseits der Raid-Stunden könnt ihr die gezeigten Bosse für einen längeren Zeitraum im Spiel an verschiedenen Arenen finden. Die Zeiten der Wechsel sind an den gezeigten Terminen jeweils um 10:00 Uhr Ortszeit. Zu den folgenden Terminen findet ihr die Raidbosse:

Datum Raidboss 1. September bis 8. September 5er-Raids mit

Katagami (Nordhalbkugel)

und Kaguron (Südhalbkugel) 1. September bis 16. September Mega-Raids mit Mega-Voltenso* 8. September bis 16. September 5er-Raids mit

Katagami (Südhalbkugel)

und Kaguron (Nordhalbkugel) 16. September bis 23. September 5er-Raids mit Genesect und Flammenmodul* 16. September bis 6. Oktober Mega-Raids mit Mega-Guardevoir* 23. September bis 6. Oktober 5er-Raids mit

Raikou*

Entei

und Suicune* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Auf was sollte man achten? Katagami und Kaguron tauschen nach einer Woche ihre Regionen. Wenn ihr beide Exemplare noch nicht in eurer Sammlung habt, aber besitzen wollt, solltet ihr auf die Termine achten. Alternativ könnt ihr sie euch mit Freunden aus ganzer Welt über die Fernraids sichern.

Dazu zählen Mega-Guardevoir und Mega-Voltenso mit zu den besten Angreifern, die ihr in Pokémon GO erhalten könnt. Wenn ihr sie in eurer Sammlung habt, seid ihr für Raids sehr gut aufgestellt.

Eine Übersicht mit allen Events im September 2023 in Pokémon GO findet ihr hier bei uns.