Pokémon GO: Ein kleiner Button löst ein nerviges Problem mit Routen

In Pokémon GO kommt ein neuer Button ins Spiel, der euch dabei hilft, Routen vernünftig zu Ende zu bringen.

Was ist das für ein Button? Wie Spieler im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO berichten, haben sie einen neuen Button im Spiel gefunden: Einen Route-beenden-Button .

Das ist an sich eine kleine Änderung, über welche sich aber viele Spieler freuen dürften. Denn bislang endeten Routen einfach automatisch, sobald man sich an ihrem Endpunkt befunden und genug Meter gesammelt hatte.

Der Button, der mit Version 0.283.0 ins Spiel kommen soll, scheint Spielern nun die Möglichkeit an die Hand zu geben, selbst zu entscheiden, wann die Route endgültig beendet ist. Und das ist ziemlich hilfreich, denn es löst voraussichtlich ein Problem der letzten Wochen.

Den entsprechenden Post binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Verschwinde-Problem mit Zygarde-Zellen nun hoffentlich Vergangenheit

Warum ist der Button wichtig? Eines der Hauptargumente für Spieler, eine Route zu verfolgen, sind die Zygarde-Zellen. Die benötigt man für die Entwicklung von Zygarde und findet man ausschließlich auf Routen.

Das Problem: Die Zellen spawnen oftmals erst am Ende der Route und sind teilweise gar nicht so leicht zu sehen. Da kann es mal kurz dauern, dass man sie erkennt. Und wenn es richtig schlecht läuft, endet die Route, bevor man die Zygarde-Zelle eingesammelt hat.

Über dieses Problem beschwerten sich Spieler in den vergangenen Wochen öfter, denn es war sehr frustrierend, die seltenen Zygarde-Zellen nach Ablauf der Route einfach nicht zu bekommen, eben weil sie automatisch endete.

Mit dem neuen Button bleibt zu hoffen, dass zumindest dieses Problem mit Routen nun gelöst ist. Wie sich das auswirkt, dürfte sich zeigen, sobald die neue Version bei allen Spielern verfügbar ist.

Routen in Pokémon GO: Grundsätzlich sind die Routen in Pokémon GO ein spannendes, aber teilweise noch problematisches Feature. Neben dem oben genannten Problem kam es beispielsweise auch zu Fragezeichen, was die Freigabe von Routen betrifft.

Zudem hatten viele Spieler gerade in weniger belebten Gegenden das Problem, in ihrer Nähe keine Routen finden zu können. Mittlerweile ist das Level, mit dem man Routen in Pokémon GO vorschlagen kann, auf Level 40 abgesunken. Dann muss man nur hoffen, dass sie noch freigegeben werden.

Zuletzt beschwerte sich ein Trainer, dass eine seiner beliebtesten Routen plötzlich wieder verschwunden war.