Pokemon GO: Trainer stellt neues Feature infrage, findet unschaffbare Route, die durch Gebäude und Seen führt

Was hat es mit den Routen auf sich? Routen sind ein neues Feature , das Niantic im Juli 2023 in Pokémon GO eingeführt hat. Die neue Funktion erlaubt es Spielern, eine Strecke während des Laufens aufzunehmen und zur Überprüfung einzureichen.

Einzelne Nutzer kommentieren zudem Vermutungen, wie die Route entstanden sein könnte. Neben Spielfehlern und Schummeleien mutmaßt ein Spieler, die Route könnte aufgenommen worden sein, während die Person in einem Flugzeug saß. Oder das Handy wurde an eine Drohne geklebt, schreibt ein anderer.

Affectionate_Pie hat eine Route entdeckt, die gemäß seines Reddit-Posts acht Kilometer lang sei. Obendrein ist auf einem Screenshot zu sehen, dass die Route keiner Straße oder einem Weg folgt. Stattdessen verläuft sie durch Gebäude, kreuzt eine Hauptstraße und schneidet sogar einen See, der am Bildrand zu erkennen ist.

Auf Reddit teilen Trainer regelmäßig ihre Erlebnisse und Entdeckungen beim Spielen von Pokémon GO, so auch der Reddit-Nutzer „Affectionate_Pie“.

Seit Juli 2023 gibt es in Pokémon GO das neue Routen-Feature. Jetzt hat ein Trainer eine Strecke entdeckt, die er unmöglich absolvieren kann.

