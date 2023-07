Pokémon GO bringt neue Funktion „Routen“, doch Spieler meckern über gleich mehrere Fehler

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Warum ist das gerade so ein Problem? Besonders ärgerlich ist für viele, dass die Routen mit der neuen Spezialforschung “Von A bis Zygarde” verbunden sind . Dort sollt ihr etwa 20 Pokémon fangen, während ihr Routen folgt. Das ist nur schwer machbar, wenn es solche Probleme mit den Routen gibt. Dadurch kommen viele Spieler vorerst nicht an das neue Pokémon.

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf das Finden von Routen. Statt sie auf der Weltkarte sichtbar zu machen, müsst ihr auf die kleine Schaltfläche tippen, auf die ihr Pokémon in der Nähe findet. Dann wischt ihr zweimal nach links, um die Routen in der Nähe angezeigt zu bekommen.

Zudem kommt es manchmal zu Abstürzen, wenn Trainer eine Route aufzeichnen. Das hat Niantic bereits in den “Known Issues” bekannt gegeben ( via Niantic ).

Hinzu kommen etliche GPS-Fehler. Der reddit-Nutzer hokiewankenobi berichtet davon, dass er immer wieder von der Route abgewichen sei, obwohl er den direkten Wegen in der App gefolgt ist. Dadurch benötigte er für eine 800-Meter-Route fast eine Stunde ( via reddit ).

Während ihr auf eine Route spaziert kommt ihr schneller an Kumpel-Bonbons, für die erste Route des Tages gibt es einen XP-Bonus und Rauch lockt mehr Pokémon an, wenn ihr zum ersten Mal eine Route erkundet. Seid ihr zudem mit eurem Kumpel unterwegs, bekommt ihr ein Kumpel-Herz, wenn ihr eine Route abschließt.

Was bringt das? Spieler sollen sich so verewigen und gleichzeitig Belohnungen verdienen können.

Was sind die Routen? Mit den Routen soll sich die Community gegenseitig dabei unterstützen, schöne Wege zu finden, die man für Spaziergänge und Wanderungen nutzen kann. So soll man auch Geheimtipps zeigen können, die keine eigenen PokéStops sind. Das Feature wurde im Juni offiziell vorgestellt und ist jetzt aktiv:

In Pokémon GO wurde am 21. Juli die neue Funktion “Routen” aktiviert. Spieler können sich so eigene Wanderwege bauen, die andere Spieler sehen und ebenfalls nutzen können. Doch noch läuft nicht alles rund mit dem neuen Feature.

