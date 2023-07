Pokémon GO bringt Fern-Raid-Pässe im Durchbruch – Klappt das bei euch?

In Pokémon GO kann man Fern-Raid-Pässe im Forschungsdurchbruch kriegen. Aber wie oft kommt das vor? Nehmt an der Umfrage teil.

Das ist der Forschungsdurchbruch: Um einen Forschungsdurchbruch zu erreichen, muss man 7 Stempel in Pokémon GO sammeln. Das funktioniert, indem man täglich mindestens eine Feldforschungsaufgabe löst – so kriegt man einen Stempel pro Tag.

Der Forschungsdurchbruch bringt Belohnungen wie Monster, kann aber noch weitere Items mitbringen. Dazu gehört seit der großen Änderung an den Fern-Raid-Pässen auch die Möglichkeit, einen eben solchen Pass über den Durchbruch zu erhalten.

In der Community, etwa im Subreddit zu Pokémon GO, posten Trainer immer wieder, dass sie einen solchen Pass per Durchbruch bekommen haben (via reddit). Und manche wundern sich sogar darüber, weil sie gar nicht mitbekommen haben, dass das möglich ist.

Zudem ist immer noch unklar, wie oft es vorkommt, dass ein solcher Pass im Durchbruch steckt. Deshalb wollen wir von euch wissen, wie das bei euch aussieht.

Wie oft bekommt ihr Fern-Raid-Pässe im Forschungsdurchbruch?

Es ist keine Garantie, dass man einen Fern-Raid-Pass im Forschungsdurchbruch bekommt – aber wie oft kommt das wirklich vor? Wir wollen von euch wissen, ob und wenn ja, wie oft ihr bereits Fern-Raid-Pässe über die Stempel erhalten habt.

Nehmt dafür an unserer Umfrage teil:

Wenn ihr bereits mehrfach Fern-Raid-Pässe erhalten habt, erzählt uns in den Kommentaren, wie oft und in welchem Abstand!

Wozu sind Fern-Raid-Pässe gut? Diese Items sind sehr beliebt bei der Community, da sie es ermöglichen, an Raids teilzunehmen, die nicht in unmittelbarer Nähe sind. Das funktioniert bei nahezu alles Raids, bis auf Ausnahmen wie die Top-Raids.

Auch über Apps wie Campfire können Spieler sich zusammentun, um per Fern-Raid an einem Raid teilzunehmen. Allerdings sorgte die große Änderung im Frühjahr 2023 dafür, dass die Pässe erstens teurer und zweitens täglich limitiert wurden. So will Pokémon GO wieder einen stärkeren Fokus auf das Spielerlebnis draußen und vor Ort legen.

Der Durchbruch-Fern-Raid-Pass war allerdings ebenfalls eine Maßnahme, die in diesem Zuge eingeführt wurde, um Spielern Zugang zu Fern-Raids zu geben.