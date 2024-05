Twitch-Streamerin QTCinderella bricht Speedrun-Rekorde mit Keksen, sorgt für Chaos in der Community

Die Twitch-Streamerin QTCinderella bricht den Rekord für den Speedrun beim Backen eines Dutzends Schokoladenkeksen in weniger als 4 Minuten. Ihre Leistung löst jedoch Diskussionen in der Speedrun-Community aus.

Welchen Rekord bricht die Streamerin? Speedruns sind eher Themen, die wir vor allem im Gaming immer wieder sehen, doch sie existieren auch in vielen anderen Bereichen – so auch beim Backen. Die Twitch-Streamerin QTCinderella hatte es sich zur Aufgabe gemacht, als schnellste Person der Welt ein Dutzend Schokoladenkekse (also 12 Stück) zu backen.

Am 14. Mai postete sie auf X, dass sie die aktuelle Rekordhalterin im Speedrun für ein Dutzend Kekse backen sei. Die vorherigen Zeiten lagen zuvor meist im zweistelligen Bereich, doch die Streamerin schaffte dies in weniger als 4 Minuten.

Lockere Regeln verschaffen ihr den ersten Platz

Wie schaffte sie diese Zeit? Insgesamt gibt es in dieser Speedrun-Kategorie keine allzu strengen Regeln. Wichtig war bisher nur, dass der Keks durchgebacken und über drei Zentimeter groß ist. Um diese Zeit zu schaffen, bereitete sie also einige Dinge im Voraus vor. So war ihr Backofen schon vorgeheizt und die Zutaten bereits abgewogen.

Dies führte dazu, dass sie nur etwa zwei Minuten benötigte, um die Kekse in den Ofen zu schieben, und weitere 96 Sekunden, um die Kekse fertig zu backen. Gegenüber ihrem Chat auf Twitch merkte sie daraufhin stolz an, dass sie sogar richtig gut schmecken .

Wie reagiert die Community auf ihren Erfolg? Die Speedrun-Community schien nicht sehr glücklich über die Vorgehensweise der Streamerin zu sein. Kurz nach ihrem Sieg meldete sich die Website Speedrun.com zu Wort und beschloss, die Kategorie neu zu bewerten.

Wir werden die Kategorie IRL-Backen vorübergehend archivieren, um die Regeln neu zu bewerten und mit einem kohärenten und umfassenderen Regelwerk zurückzukommen. Moderator auf der Website von Speedrun.com

Neue Regeln sollen dann also ganz klar festlegen, welche Werkzeuge man nutzen darf und wann ein Keks als gebacken gilt, da die Kekse von QTCinderella laut eigener Aussage im Stream „noch feucht, aber nicht mehr roh“ seien.

QTCinderella zeigte sich von der neuen Regelung alles andere als begeistert und warf dem Team auf X vor, dass man Angst vor ihr habe. Ein Team-Mitglied antwortete darauf, man habe keine Angst, man versuche nur, die Regeln zu verbessern. Sowas sorge für viele Nachrichten und Spam von Leuten, die großen Streamern folgen, was zum „Alptraum für Moderatoren“ werden könnte.

Die neuen Regelungen schreiben nun vor, dass die Zutaten während der Herausforderung abgemessen werden und die Kekse so rund wie möglich sein müssen. Weiterhin muss man den Keks genauer zeigen, um sicherzustellen, dass dieser auch wirklich durchgebacken ist.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Streamerin QTCinderella versucht, Regeln für sich zu nutzen. Bereits zuvor versuchte sie Twitch auszutricksen und kassierte dafür kurzzeitig einen Bann. Was genau dort vorgefallen ist, lest ihr hier: Streamerin QTCinderella trickst offen Twitch aus – Da kommt ein Bann