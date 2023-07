Pokémon GO: „Von A bis Zygarde“ alle Belohnungen der Spezialforschung

In Pokémon GO ist die neue Spezialforschung „Von A bis Zygarde“ gestartet. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und Belohnungen.

Was ist das für eine Forschung? Mit dieser Spezialforschung feiert Zygarde seinen Release in Pokémon GO. Für euch ist sie schon aktiv und ihr könnt direkt damit loslegen.

Welche Aufgaben und Belohnungen euch in den verschiedenen Kapiteln der Spezialforschung erwarten, zeigen wir euch hier auf MeinMMO in der Übersicht.

Von A bis Zygarde 1/6

Aufgabe Belohnung Gehe 1 Kilometer 5 Sananabonbons Fange 10 Pokémon 5 Tränke Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 5 Pokébälle

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 500 Sternenstaub.

Von A bis Zygarde 2/6

Aufgabe Belohnung Lande 5 großartige Würfe 10 Himmihbeeren Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon 10 Nanabbeeren Brüte ein Ei aus 10 Pokébälle

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub.

Von A bis Zygarde 3/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 10 Superbälle Bereits erledigt! 10 Supertränke Bereits erledigt! 1.000 Sternenstaub

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Zygarde und einen Zygarde-Würfel.

Hinweis: Ein Zygarde-Würfel ist ein Gegenstand, in dem ihr Zygarde-Zellen sammelt. Ihr könnt sie dann einsetzen, um die Form von Zygarde zu ändern.

Von A bis Zygarde 4/6

Aufgabe Belohnung Folge 3 Routen 1 Rauch Fange 20 Pokémon während du Routen folgst 3 Beleber Finde eine Zygarde-Zelle 5 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub und 1.000 Erfahrungspunkte.

Hinweis: Zygarde-Zellen findet ihr, indem ihr Routen folgt.

Von A bis Zygarde 5/6

Aufgabe Belohnung Nutze einen Rauch, während du einer Route folgst 15 Superbälle Verdiene 3 Bonbons durch Spazieren mit deinem Kumpel 1.500 Sternenstaub Folge 5 Routen 10 Hyperbälle

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Erfahrungspunkte.

Von A bis Zygarde 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 1 Sternenstück Bereits erledigt! 2.000 Erfahrungspunkte Bereits erledigt! 1 Goldene Himmihbeere

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte und 2.500 Sternenstaub.

Wie gefällt euch die neue Spezialforschung mit Zygarde? Freut ihr euch darauf, Routen auszuprobieren und zu schauen, welche Orte andere Trainer mit euch teilen wollen, oder hättet ihr euch andere Aufgaben für die Begegnung mit Zygarde gewünscht?