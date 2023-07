Pokémon GO startet heute Event „neue Wege“ mit Zygarde und Routen

Das Event „neue Wege“ in Pokémon GO startet mit dem Debüt von Zygarde. Außerdem beginnt das Routen-Feature. Aber der Shiny-Bonus des Events kommt bei Trainern nicht gut an.

Was ist das für ein Event? Euch erwartet ein kurzes Event, das nur von Freitag bis Montag aktiv ist. Die Inhalte aus den 7-km-Eiern passen sich an, dazu gibt es zwei Boni und veränderte Wild-Spawns. Auch eine Spezialforschung ist Teil davon.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum neuen Event wissen müsst.

Event Neue Wege: Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Das Event startet am heutigen Freitag um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Montag, den 24. Juli, um 20:00 Uhr aktiv.

Zygarde fangen: Mit dem Start des Events wird Zygarde in Pokémon GO aktiviert. Um es fangen zu können, müsst ihr die neue Spezialforschung „Von A bis Zygarde“ spielen. Darin begegnet ihr dem neuen Pokémon.

Event-Boni: Ihr benötigt nur 2/3 der Distanz für das Verdienen von Kumpel-Bonbons, während ihr zusammen mit eurem Kumpel Routen erkundet.

Dazu habt ihr eine erhöhte Chance darauf, schillernden Mangunior zu begegnen.

Für das Abschließen von Feldforschungen erhaltet ihr außerdem Begegnungen mit Mangunior.

Wildnis: In der Wildnis trefft ihr häufiger auf

Fukano*

Ponita*

Dodu*

Yorkleff*

Elezeba*

und Mangunior* (dessen Shiny-Chance auch in der Wildnis erhöht ist)

Eier: Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, schlüpfen Wuffels*, Raffel und Legios.

Trainer fragen nach Sinn bei den Pokémon-Boosts

Was schreiben Spieler? Die Inhalte des Events werden fleißig in der Community diskutiert (via Reddit.com). So fragt man sich, warum ausgerechnet Mangunior bei diesem Event so im Mittelpunkt steht und auch noch als Shiny geboostet wird.

„Yorkleff und Mangunior sind jetzt schon 50 % meiner Spawns. Wie können sie noch mehr geboostet werden?“ fragt Maleficent-Reach-744

„Die Pokémon mit Shiny-Boost sollten Relaxo und Mogelbaum sein, denn sie waren es, die in den Gen1 und Gen2-Spielen die Routen blockierten. Mangunior scheint eine komische Wahl zu sein“, meint DTpk23

„Warum sind die Hälfte der Spawns Pokémon, von denen wir kürzlich schon so viele sahen? So sehr ich Ponita auch liebe, müssen wir es wirklich nochmal sehen?“ fragt RK0019K

Routen werden aktiviert

Was ist das? Das neue Routen-Feature wurde schon vor einigen Wochen angekündigt und wird jetzt Stück für Stück aktiviert.

Dazu wählt ihr einen PokéStops oder Arena als Startpunkt aus, wählt dann „Aufzeichnen“ und reicht sie dann am Ende eurer Route zur Überprüfung ein. Bei der In-der-Nähe-Übersicht findet ihr Routen von anderen Trainern, denen ihr folgen könnt.

Auf diesen Routen könnt ihr auch Zygarde-Zellen finden. Diese müsst ihr sammeln, wenn ihr die Form des Pokémon verändern wollt.

Für das Mitmachen bei den Routen erhaltet ihr zusätzliche EP und verdient auch schneller Kumpel-Bonbons.

