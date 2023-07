Neue Pokémon-App überwacht euren Schlaf und eure Nacht-Geräusche – Auch die üblen

Pokémon Sleep ist eine neue App für Android und iOS, die eure Schlafgewohnheiten überwachen und euch für guten Schlaf belohnen soll. Das Spiel kann ab sofort heruntergeladen werden. Einige Spieler teilen nun Clips von ihren Geräuschen, die teilweise aus allen Öffnungen kommen.

Was ist das für eine App? Vor dem Schlafengehen aktiviert ihr Pokémon Sleep und legt das Handy neben euer Kopfkissen. Danach überwacht die App, wie lange ihr schlaft, wie viel ihr euch bewegt und welche Geräusche ihr macht. Je besser euer Schlaf ist, desto höher wird euer Schlaf-Score.

Dieser Score wird dann mit der Stärke eines Relaxos verrechnet, das ihr jede Woche im Spiel finden und mit der Zeit verbessern könnt. Zusammen ergibt das dann eine Schlafkraft, über die ihr eine bestimmte Anzahl von Pokémon anlocken und fangen könnt. Euer Schlafstil hat zudem Einfluss darauf, welche Pokémon erscheinen.

Die App kann euch außerdem mit Pokémon-Geräuschen wecken oder in den Schlaf dudeln. Zudem gibt es eine Freunde-Option.

Dank Pokémon GO Plus soll es auch die Möglichkeit geben, auch Belohnungen in anderen Spielen zu bekommen. Unser Autor Max Handwerk hat Pokémon Sleep bereits getestet: Ich musste 6 Stunden schlafen, um Pokémon zu sammeln.

App zeichnet für 24 Stunden alle Geräusche auf

Was ist jetzt passiert? Nach dem Start der Beta begannen die ersten Nutzer Clips von ihrer App zu teilen. In vielen hört man typische Geräusche wie Schnarchen, Gähnen und das Drehen im Bett.

Aber da die App immer zuhört und Geräusche aufzeichnet, die eine bestimmte Dezibelschwelle überschreiten, bedeutet das auch, dass jeder etwas lautere Furz aufgezeichnet und für das Hörvergnügen gespeichert wird.

Hier könnt ihr euch ein Beispiel vom Nutzer TheDarkMesh anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Unter dem Tweet sammeln sich lustige Kommentare, wie: „Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass fast 50.000 Menschen deinem Furz zugehört haben?“. Auch andere Nutzer teilten ihre Körpergeräusche via Twitter, darunter Eevee_Queen.

Muss man das aufzeichnen? Die Aufnahmen der Schlafgeräusche bleiben maximal 24 Stunden oder bis zum Start der nächsten Schlafphase bestehen.

Man kann dies jedoch deaktivieren, wenn man eine Aufzeichnung des Tons nicht haben möchte. Doch viele Nutzer feiern die Funktion derzeit sehr.

Kann man die App in Deutschland nutzen? Ja, Pokémon Sleep lässt sich inzwischen im Google Play Store (über 500.000 Downloads und 3,4 Sterne) und im App Store (5 Sterne bei zwei Bewertungen) herunterladen.

Was sagt ihr zu der App? Überwacht ihr euren Schlaf und ist es für euch eine denkbare Alternative, als Belohnung dafür Pokémon abzugreifen? Oder haltet ihr Pokémon Sleep eher für eine unnötige Spielerei? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer lieber aktiver in Pokémon GO unterwegs sein möchte, findet dort am Samstag das nächste Event: Pokémon GO startet Samstag den Schlüpftag mit Riolu und diesen Inhalten.