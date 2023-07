Pokémon GO startet Samstag den Schlüpftag mit Riolu und diesen Inhalten

Der Schlüpftag mit Riolu ist ein neues Event in Pokémon GO. Wir zeigen euch, was euch am Samstag alles erwartet.

Was ist das für ein Event? Schlüpftage funktionieren ähnlich wie Community Days und drehen sich um ein Pokémon, das im Mittelpunkt steht. Bei einem Schlüpftag sind die Chancen auf bestimmte Shinys erhöht und das ausgewählte Pokémon soll deutlich häufiger in 2-km-Eiern stecken.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum dreistündigen Event wissen müsst.

Schlüpftag am 22. Juli mit Riolu – Start, Boni, Shinys

Wann läuft das Event? Am 22. Juli von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Im Fokus des Events steht Riolu, das häufiger aus den 2-km-Eiern schlüpfen wird und dessen Shiny-Chancen erhöht sind. Dazu erhaltet ihr:

Doppelten Sternenstaub beim Schlüpfen von Pokémon

Mehr 2-km-Eier beim Drehen von PokéStops

Spezielle Forschungen für das Event beim Drehen von PokéStops

Befristete Forschung: Ihr könnt während des Events eine Befristete Forschung lösen, die euch am Ende mit einer Super-Brutmaschine belohnt. Wichtig ist, dass ihr dafür nur wenig Zeit habt, denn mit dem Event endet auch die Forschung. Bis 17:00 Uhr müsst ihr die Aufgaben erledigt und die Belohnungen eingesammelt haben.

Tipp: Bedenkt, dass Riolu nur aus den 2-km-Eiern häufiger schlüpft, die ihr während des Events erhaltet und in eure Brutmaschinen packt. Macht euch vorher also Platz frei. Am Sonntag läuft dann die Wiederholung des Community Days mit Schiggy. Ein Bonus des Termins ist die vierfache Schlüpf-Geschwindigkeit von Eiern. Ihr könnt dann also die ganzen 2er-Eier, die ihr beim Schlüpftag mit Riolu erhalten habt, am Sonntag noch schneller ausbrüten.

Wie sieht Shiny Riolu aus? In der folgenden Grafik zeigen wir euch den Vergleich von Shiny Riolu und seiner normalen Form sowie von Lucario:

Warum lohnt sich das? Riolu ist bei Trainern beliebt. Grund dafür ist seine Weiterentwicklung Lucario, die zu den besten Kampf-Angreifern in Pokémon GO gehört. Bei dem Event habt ihr die Chance, euch starke Kämpfer zu besorgen.

Allein aus dem Grund wollen viele Trainer bei diesem Termin mitmachen und sich ihre Sammlung aufwerten. Seid ihr auch mit dabei?