Pokémon GO zeigt Ersatz-Event für kaputten C-Day, überrascht Trainer positiv

Zusammenfassend: Der gesamte Community Day Classic mit Schiggy wird mit all seinen Boni und der vollen Laufzeit für euch am 23. Juli wiederholt.

Welche Boni gibt es? – In der Wildnis tauchen viele Schiggy auf – Entwickelt ihr Schillok zu Turtok, lernt es die Lade-Attacke Aquahaubitze (funktioniert in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr) – Feldforschungen zu Schiggy bringen euch Begegnungen mit Sonnenbrillen-Schiggy – Eine Spezialforschung für 1 € zum C-Day Classic mit Schiggy ist aktiv – Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt, schlüpfen viermal so schnell – Aktiviert ihr Lockmodule während des Events, halten sie 3 Stunden lang – Aktiviert ihr Rauch während des Events, hält das Item 3 Stunden lang (Täglicher Rauch zählt nicht dazu) – Schnappschüsse bringen euch weitere Schiggy-Begegnungen

Der Community Day mit Schiggy wird in Pokémon GO durch ein Ersatz-Event wiederholt. Über die Ausführung freuen sich Trainer und sind von der Großzügigkeit überrascht.

