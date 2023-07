Pokémon GO kämpfte mit Problemen beim Schiggy-Tag, kündigt Ersatz an

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das Problem? Einige Trainer erlebten Login-Probleme während des Events. Speziell ging es um Trainer, die ein Pokémon Trainer Club-Konto für den Login verwenden. Die konnten das Spiel nicht spielen und somit auch am Community Day Classic mit Schiggy nicht teilnehmen.

Zudem gab es an diesem Tag aber auch die Möglichkeit, sich das begehrte Sonnenbrillen-Schiggy zu sichern, mit Glück sogar als Shiny. Hatte man an dem Tag nicht gespielt, war die Chance dahin. Und wann es das nächste Mal auftaucht, ist unsicher – schließlich war es eines der Pokémon, die man schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte.

Am Sonntag, den 09. Juli 2023 lief der Community Day Classic mit Schiggy . Das war für viele Trainer ein cooles Event, denn Schiggy ist an und für sich schon ein beliebtes Pokémon.

In Pokémon GO konnten einige Trainer nicht am Community Day Classic mit Schiggy teilnehmen. Dafür gibt es offenbar ein Entschädigungs-Event.

Insert

You are going to send email to