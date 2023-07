Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Schiggy im Juli 2023

In Pokémon GO steigt am Sonntag, dem 09. Juli 2023, der Community Day Classic mit Schiggy. Wir zeigen euch, welche Inhalte und Boni ihr beachten solltet.

Was ist das für ein Event? Wie beim normalen Community Day steht hier für mehrere Stunden ein bestimmtes Pokémon im Fokus.

Der Unterschied bei der Classic-Variante ist, dass es sich diesmal um ein Pokémon handelt, das bereits in der Vergangenheit einen Community Day hatte. Das ist also eine Gelegenheit für Spieler, es sich zu schnappen, wenn man es verpasst hat.

Im Juli 2023 ist Schiggy der Star des Community Day Classic. Und es hat auch noch die coole Sonnenbrillen-Variante mit im Gepäck.

Wann läuft der Community Day Classic mit Schiggy? Er startet am Sonntag, dem 09. Juli 2023, um 14:00 Uhr Ortszeit und geht dann bis 17:00 Uhr. Ihr habt also drei Stunden lang Zeit.

Hier zeigen wir euch, wie ihr das Event richtig ausnutzt.

Community Day Classic im Juli 2023 mit Schiggy – Start, Boni, Inhalte

Was? Community Day Classic mit Schiggy

Wann? Sonntag, 09. Juli 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Schiggy spawnt nahezu überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Die Lade-Attacke „Aquahaubitze“. Entwickelt dafür Schillok zu Turtok, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr.

Boni:

– Schiggy mit Sonnenbrille aus Feldforschungsaufgaben

– Eier schlüpfen viermal so schnell während des Events

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Schnappschuss-Überraschungen

– Eine Spezialforschung landet ebenfalls im Shop, die einen Euro kostet

Für wen lohnt sich der Community Day Classic mit Schiggy?

Schiggy hat man schon oft fangen können, auch im Geburtstagsevent zum 7. Jahrestag von Pokémon GO ist es bereits unterwegs. Aber dennoch besteht die Möglichkeit, dass ihr noch kein Shiny oder starkes Exemplar habt. Dann ist der Community Day Classic eure Gelegenheit.

Insgesamt ist es ein Tag für Sammler, doch auch im Kampf ist es nützlich.

Kann Schiggy Shiny sein? Ja, ihr könnt das Shiny-Schiggy am C-Day Classic fangen, die Chance darauf ist erhöht. So sieht das aus:

Besonderes Schiggy: Für Sammler ist der Tag besonders interessant, weil ein Monster, das schon lange nicht mehr zu fangen war, wieder auftaucht: das Sonnenbrillen-Schiggy.

Das könnt ihr in Feldforschungen fangen und auch weiterentwickeln. Wenn ihr richtig Glück habt, findet ihr sogar ein Shiny und habt am Ende ein schillerndes Sonnenbrillen-Turtok.

Wie stark ist Schiggy? Schiggy selbst spielt keine große Rolle, seine Weiterentwicklung ist da schon deutlich nützlicher als Wasser-Angreifer – vor allem mit der Event-Attacke Aquahaubitze.

Gut, mittlerweile wurde Turtok von anderen Monstern überholt, was die Liste der besten Wasser-Angreifer angeht. Einen Trumpf hat es aber: die Mega-Entwicklung.

Denn Mega-Turtok ist immer noch ein echter Top-Angreifer im Bereich Wasser und boostet auch noch andere Monster. Mega-Turtok ist dann auch passend in Raids unterwegs.

So bereitet ihr euch auf den Community Day Classic vor

Bringt leere Brutmaschinen mit: Wenn ihr jetzt noch Eier am ausbrüten habt, solltet ihr dafür sorgen, dass eure Brutmaschine(n) am Sonntag leer sind. Dann könnt ihr die Eier während des Events auswählen und viermal so schnell ausbrüten.

Weitere Items: Ausreichend Pokébälle zum Fangen sind wichtig. Wir empfehlen, ca. 200 bis 300 bereitzuhalten. Zudem könnt ihr Sananabeeren nutzen, um weitere zusätzliche Bonbons einzusacken.

Mega-Pokémon für mehr Bonbons: Habt ihr eine passende Mega-Entwicklung aktiv, bekommt ihr mehr Bonbons für eure Fänge.

Da Schiggy zum Typ Wasser gehört, benötigt ihr eine entsprechende Mega-Entwicklung dieses Typs. Es bieten sich an:

Mega-Turtok

Mega-Garados

Mega-Lahmus

Mega-Sumpex

Proto-Kyogre

Platz schaffen: Bereitet Platz in der Pokémon-Sammlung vor, damit ihr am ComDay nicht groß Monster verschicken müsst. Nutzt dazu die Filter-Funktion. Mit dem Suchbegriff

“0*, 1*, 2*”

zeigt euch das Spiel ausschließlich Monster, die schlechter als 2 Sterne sind.

Zudem solltet ihr auf weitere Boni achten, die aus dem Event zum 7. Jahrestag stammen. In dem Event ist auch Shiny-Mew wieder zu bekommen – aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Ist der Community Day Classic mit Schiggy was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!