Pokémon GO: 1€-Ticket für Community Day mit Schiggy – Alle Aufgaben und Belohnungen

Das müsst ihr wissen: Durch die freigeschalteten Pokémon-Begegenungen erhaltet ihr starke Schiggy, Schillock und Turtok. Dazu erhaltet ihr wertvolle Items wie ein Rocket-Radar, Rauch und eine Brutmaschine, deren Geldwert den Kaufpreis des Tickets übersteigt. Solltet ihr also ohnehin an den Items interessiert sein und braucht noch starke Schiggy für eure Sammlung, dann kann sich der Kauf des Tickets für euch lohnen.

In Pokémon GO wurden PokéStops verändert – So nutzt ihr die neuen Showcases

Was ist das für ein Ticket? Am heutigen Sonntag, dem 9. Juli, läuft der Community Day Classic mit Schiggy . Während des Events findet ihr deutlich häufiger das Wasser-Pokémon, das teilweise auch mit einer Sonnenbrille auftaucht. Wer will, kann sich für den Preis von etwa 1 € im Shop von Pokémon GO ein Ticket kaufen, das eine Spezialforschung freischaltet.

In Pokémon GO gibt es für den Preis von etwa 1 € ein Ticket für eine Spezialforschung beim Community Day Classic mit Schiggy. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen davon.

