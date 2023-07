Pokémon GO: Trainer suchen vergeblich nach Showcases, wo ist das neue Feature?

In Pokémon GO wollen Trainer an Showcases teilnehmen, was seit knapp einer Woche möglich ist. Aber nicht für alle.

Was ist das für ein Feature? Die neuen PokéStop-Showcases wurden zum 7. Jahrestag von Pokémon GO eingeführt und bieten ein neues Gameplay-Element.

Dort könnt ihr Pokémon an bestimmten PokéStops in den Vergleichs-Wettbewerb schicken. So durften Trainer zum Start des neuen Features etwa verschiedene Schiggys einreichen. Derjenige, der das größte Schiggy hatte, gewann letztlich den Showcase. Vergleichbare Wettbewerbe sollen auch in Zukunft kommen.

Wer den Showcase gewinnt, bekommt am Ende ein paar Belohnungen. Eine Überischt zu den Showcases in Pokémon GO findet ihr hier.

Allerdings gab es von Anfang an ein Problem mit den Showcases: Nicht alle Trainer können die sehen.

Die Showcases sind Teil der neuen Season in Pokémon GO:

Wo sind die Showcases in Pokémon GO?

Das ist das Problem: Während einige Trainer sich schon die ersten Siege in den Showcases sichern konnten, suchen andere immer noch vergeblich auf ihrer Karte danach.

So berichteten Spieler von Anfang an, dass sie bis heute keinen PokéStop-Showcase gefunden haben, etwa im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO.

Andere berichten zumindest, ein Pop-Up an Stops zu bekommen, an denen theoretisch ein Showcase wäre, dann aber nicht weiter damit interagieren zu können (via reddit).

Hier gibt es also offensichtlich ein Problem.

Was sagt Niantic dazu? Auf Twitter hat sich der Niantic Support schon ein ums andere Mal um entsprechende Anfragen gekümmert und betont, dass der Fehler bekannt sei und untersucht werde. Dort wird auch auf eine Fehler-Website verwiesen, wo es ein entsprechendes Update geben dürfte, sobald das Problem erledigt ist.

Aktuell heißt es dort aber:

Einige Trainer können keine PokéStop-Showcases sehen.

Beschreibung des Problems: Einige Trainer können die PokéStop-Showcases an PokéStops nicht sehen, während andere Trainer in der Nähe dies können.

Status des Problems: Wird untersucht via Niantic Helpshift

Zuletzt wurde dieser Beitrag vor 7 Tagen geupdatet. Es scheint also noch keine Lösung zu geben. Sobald es hier etwas Neues gibt, halten wir euch bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Wart ihr bereits in der Lage, einen Showcase zu bestreiten? Wie ist es gelaufen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht nun erstmal das nächste Event in Pokémon GO an: Eine Mütze voll Schlaf.