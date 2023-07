Pokémon GO startet morgen „Eine Mütze voll Schlaf“ mit neuem Pokémon

In Pokémon GO startet das neue Event Eine Mütze voll Schlaf . Das bringt ein neues Pokémon und stellt schläfrige Monster in den Mittelpunkt. Alle Infos.

Wann läuft das Event? Eine Mütze voll Schlaf startet am 15. Juli 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis 16. Juli 2023 um 20:00 Uhr.

Damit läuft es nur ein Wochenende lang. Dementsprechend solltet ihr die Zeit ausnutzen, um nach den schläfrigen Monstern zu suchen. Weitere Events im Juli von Pokémon GO findet ihr hier.

Unter anderem könnt ihr auf ein neues Pokémon treffen. Weitere Boni gibt es für Spieler, die den neuen Autocatcher GO Plus+ verwenden. Alles fassen wir hier zusammen.

Alle Boni von Eine Mütze voll Schlaf in Pokémon GO

Neues Pokémon erscheint: Ihr könnt während des Events auf das Halbschlaf-Pokémon Koalelu treffen. Das ist in der Wildnis unterwegs, gilt aber als seltenerer Spawn. Plant also etwas Zeit ein, um das Pokémon zu suchen.

Das neue Pokémon (via pokemongolive.com)

Kann Koalelu shiny sein? Nein, das Pokémon wird nicht als schillernde Variante verfügbar sein.

Welche Monster erscheinen? Das Event dreht sich um schläfrige Pokémon, dementsprechend wurden auch die Spawns angepasst. Hier fassen wir alle Event-Spawns zusammen, mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Pummeluff*

Abra*

Traumato*

Relaxo*

Voltilamm*

Teddiursa*

Bummelz*

Wolly

Somniam* (Mit Glück)

Koalelu

In Raids:

Stufe 1: Abra*, Galar-Flegmon*, Traumato*

Stufe 3: Duflor, Relaxo*. Enekoro, Folikon

Stufe 5: Regieleki

Mega-Raids: Mega-Lohgock*

Bonus für Spieler mit GO Plus+ bringt Relaxo mit Schlafmütze

Bereits im Februar wurde der neue Autocatcher GO Plus+ vorgestellt, der unter anderem ein Relaxo mit Schlafmütze als Bonus mitbringt.

Das kommt ab jetzt zum Einsatz: Wer ein GO Plus+ mit Pokémon GO verbindet, erhält eine Spezialforschung, im Laufe derer man das Relaxo bekommen kann.

Trainer teilten auch schon die Spezialforschung bei reddit. Ein Teil dieser Forschung wird es offenbar sein, den eigenen Schlaf mit dem GO Plus+ zu tracken. Das wiederum weist auf ein anderes Spiel hin, das mit dem Autocatcher verwendet werden kann, sobald es erscheint: Pokémon Sleep.

In dem Spiel dreht sich alles um das Sammeln von Pokémon, während man schläft. Einen kleinen Testbericht zu Pokémon Sleep findet ihr hier.