In Pokémon GO könnt ihr bald ein starkes Pokémon leichter fangen, aber nur für 3 Stunden

Pokémon GO bringt ein Event rund um das Pokémon Riolu, das sich in das starke Lucario entwickelt. Was bringt das Event?

Was ist das für ein Event? Es handelt sich um den Riolu-Schlüpftag. Dieses Event findet am 22. Juli 2023 statt.

Wann läuft das Event? Im Subreddit zu Pokémon GO TheSilphRoad teilen Trainer aktuelle Screenshots mit Infos zum Event. Dort ist zu sehen, dass es am Samstag, den 22. Juli von 14:00 bis 17:00 Uhr laufen wird.

Ihr habt also drei Stunden lang Zeit, um die Boni des Events zu nutzen. Und da geht es vor allem um eins: das seltene Riolu ausbrüten.

Das sind die Boni zum Schlüpftag mit Riolu

Das könnt ihr erwarten: Das Event dreht sich um das Ausbrüten von Eiern, um Riolu zu bekommen. Entscheidend dafür:

2-km-Eier werden deutlich mehr an PokéStops verfügbar sein

Es wird eine erhöhte Chance geben, Shiny Riolu auszubrüten

Darüber hinaus gibt es doppelten Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern.

Trainer vermissen einen Bonus: Einige Trainer kommentieren, dass sie eine verkürzte Brutmaschinen-Zeit als Bonus vermissen (via reddit). Ihr müsst also damit rechnen, einige Kilometer sammeln zu müssen, wenn ihr möglichst viele Riolu ausbrüten möchtet, um euch ein gutes Exemplar oder das Shiny zu sichern.

So sehen die Shinys aus

Wie stark ist Riolu? Riolu selbst spielt keine große Rolle im Kampf, bei Lucario hingegen sieht das anders aus. Das Monster ist nicht nur generell sehr beliebt, sondern nimmt auch einen Platz bei den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Kampf ein, wenn es gegen Raids geht.

Es ist außerdem ein nützlicher Konter gegen Team GO Rocket, wenn ihr die richtigen Attacken verwendet.

Wie geht man das Event an? Wenn man sich eine gute Chance auf Riolu sichern will, sollte man dafür sorgen, dass die Brutmaschinen, die man hat, zum Event-Start leer sind. Dann sammelt man die Eier an den PokéStops und macht sich auf den Weg.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel los ist? Hier findet ihr eine Übersicht aller Events im Juli 2023 bei Pokémon GO.