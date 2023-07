Pokémon GO: Trainer lieben gerade eine Attacke, zerstören mit ihr die Rocket-Bosse

Ihr wollt in Pokémon GO gegen Giovanni und seine Schergen von Team GO Rocket antreten? Dann schaut nach einer bestimmten Attacke.

Was ist los in Pokémon GO? In Pokémon GO wurde gerade der Community Day mit Quapsel im Juli angekündigt. Das wiederum sorgte dafür, dass Trainer Quapsel und seine Entwicklungen etwas genauer unter die Lupe nahmen. Und man stellt fest: Gerade Quappo sollte man nicht unterschätzen.

Was hat das mit Team GO Rocket zu tun? Quappo ist zwar keiner der besten Angreifer in Pokémon GO für Raids, dafür aber eine geradezu perfekte Waffe gegen Giovanni, Cliff, Arlo und Sierra. Das berichtet Trainer Kupo43 im Subreddit TheSilphRoad zu Pokémon GO – und trifft auf viel Zustimmung anderer Trainer, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben.

Quappo ist aber nicht alleine entscheidend: Die richtige Attackenkombination macht es aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Quappo ist ein Monster mit Steigerungshieb – Aber nicht das einzige

Welche Attacken nutzt man? Wie der Trainer ausführt, ist ein ordentlich geleveltes Quappo extrem stark gegen die Rockets, wenn man eine Kombination aus folgenden Attacken nutzt:

Steigerungshieb als Lade-Attacke

Lehmschuss als Sofort-Attacke

Die Idee dahinter sei, die schnelle Lade-Attacke Steigerungshieb so oft wie möglich einzusetzen. Die ist zwar nicht besonders stark, aber schnell: Damit plättet man fix die Schilde der Rockets und bekommt auch noch den speziellen Steigerungs-Effekt der Attacke – die verbessert nämlich bis zu viermal euren Angriffswert, wenn ihr sie benutzt.

Habt ihr nun noch eine zweite Lade-Attacke wie Wuchtschlag , könnt ihr damit die Monster der Rockets schnell besiegen. Sie profitiert dann von den schnell entfernten Schilden sowie dem Attacken-Boost durch Steigerungshieb.

Das sagen Spieler: In den Kommentaren äußern sich einige zu Quappo, und dass sie es gerne gegen Team GO Rocket verwenden – eben aufgrund der Attacken-Kombo.

So schreibt ein User: Quappo ist mein MVP. Ich habe ihn bis 50 gemaxt, aber schon lange vorher benutzt. Lehmschuss/Steigerungshieb ist einfach irre schnell. Ich benutze Eishieb als zweiten Move und bekomme damit gute Coverage gegen viele Rocket-Pokemon. Aber es ist ein wirklich schneller Schildbrecher, egal wie , betont ein User (via reddit).

Gerade mit dem anstehenden Community Day ist das eine Option, die man im Hinterkopf behalten sollte. Da kann man sich mit Quappo eine starke Option gegen Team Rocket sichern. Doch es ist nicht das einzige Monster, das sich lohnt.

Auch Lucario ist ein Kandidat, der Steigerungshieb perfekt einsetzen kann. Das kombiniert man dann mit Konter und Spukball:

Lucario mit Steigerungshieb ist meine erste Wahl. Es ködert die Schilde schnell, und oft kann es das ganze Team besiegen. Sein Stahl-Zweittyp ist gegen Snobilikats Sofort-Attacken oft praktisch, betont ein Trainer (via reddit).

(via reddit). Ich besiege Giovanni mit meinem Lucario seit er das erste Mal aufgetaucht ist, mein einziges Best-Buddy-Pokémon (via reddit)

Wenn ihr weitere Optionen gegen die Rockets sucht, schaut hier vorbei:

Insgesamt ist die Attacken-Kombination entscheidend, dennoch sollte man immer aufpassen, wenn sich die Rocket-Teams ändern. Je nach Typ der verwendeten Pokémon können Kampf-Attacken weniger effektiv sein. Das solltet ihr stets auf dem Schirm haben und zwei gute Backups für Monster wie Quappo oder Lucario mit in den Kampf nehmen, die eventuelle Lücken auffüllen können.

Ihr wollt wissen, was diesen Monat sonst im Spiel los ist? Hier findet ihr eine Übersicht aller Events im Juli 2023 bei Pokémon GO.