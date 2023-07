Pokémon GO: Der Community Day mit Quapsel im Juli 2023 ist viel besser, als ihr denkt

In Pokémon GO bringt der Community Day im Juli 2023 das Wasser-Pokémon Quapsel. Und das sollte man nicht unterschätzen.

Was ist das für ein Event? Der Community Day bringt immer ein Monster, das mehrere Stunden lang im Fokus steht und überall im Spiel auftaucht. Dazu wird die Shiny-Rate erhöht und ihr bekommt einige Boni oben drauf.

Im Juli ist dieses Monster Quapsel.

Wann läuft der Community Day? Der Community Day mit Quapsel startet am Sonntag, dem 30. Juli 2023 um 14:00 Uhr Ortszeit und läuft bis 17:00 Uhr.

Warum ihr ihn nicht verpassen solltet, fassen wir hier zusammen.

Quapsel bringt starke Option für Kampfliga, Community Day liefert Boni

Was macht Quapsel interessant? Das kleine Kaulquappen-Pokémon sieht erstmal nicht besonders eindrucksvoll aus, und auch seine Entwicklungen spielen als Angreifer in den Raids von Pokémon GO keine große Rolle.

Dafür kann die Entwicklung Quappo an anderer Stelle überzeugen, nämlich der PvP-Kampfliga. Und der Community Day bringt nun nochmal ein richtig starkes Upgrade für Quapsels Entwicklungen.

Quappo lernt die Attacke „Konter“, wenn ihr es im Event oder bis zu 5 Stunden danach aus Quaputzi entwickelt

Und die Alternativ-Entwicklung, Quaxo, lernt „Eisstrahl“, wenn ihr es im selben Zeitraum aus Quaputzi entwickelt

Im Subreddit “TheSilphRoad” zu Pokémon GO sorgt gerade „Konter“ für Quappo für Begeisterung. Das würde von einem ordentlichen Kandidaten in der Kampfliga zu einem absoluten Meta-Pick aufsteigen, erklärt ein User (via Reddit). Auch der PvP-Experte JRE47 betont auf Grundlage von PvPoke-Simulationen, dass Quappo in der Liga richtig mächtig wird (via Reddit).

Wer also gerne in der Kampfliga unterwegs ist, sollte hier also zuschlagen. Zudem betonen einige User, dass sie sehr gute Erfahrungen mit Quappo im Kampf gegen Team Rocket gemacht haben (via Reddit).

Welche Boni gibt es noch? Wie immer gibt es weitere Boni am Community Day, die wir hier zusammenfassen.

Erhöhte Shiny-Rate für Quapsel

Spezialforschung zum C-Day im Shop, für einen Euro

1/4 Schlüpfdistanz bei Eiern

Doppelte Bonbons beim Fangen

Doppelte Chance für Trainer ab Level 31, XL-Bonbons beim Fangen zu bekommen

Tausch kostet nur den halben Sternenstaub

Ein zusätzlicher Spezialtausch am Event-Tag

Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden

Feldforschungen rund um Quapsel und mit King-Steinen zur Entwicklung

Zudem wird es nach dem Event auch wieder spezielle 4-Sterne-Raids geben. Dort tretet ihr gegen Quaputzi an, und wenn ihr es besiegt, tauchen rund um die Arena für 30 Minuten weitere Quapsel mit erhöhter Shiny-Rate auf. Diese Raids sind von 17:00 bis 22:00 Uhr verfügbar.

Auch ansonsten bringt der Juli einiges für das Spiel. Hier findet ihr eine Übersicht aller Events im Juli 2023 bei Pokémon GO.