Pokémon GO: Ehemann löscht im Streit die besten Pokémon, für die ein Trainer jahrelang sammelte

Ein Spieler in Pokémon GO wendet sich an die Community auf Reddit, nachdem sein Partner zahlreiche seltene Taschenmonster gelöscht hat. Die reagieren mit Besorgnis.

Was hat der Ehemann angestellt? In einem mittlerweile gelöschten Post im Subreddit zu Pokémon GO berichtet Reddit-User Ninjavila, sein Partner habe im Streit zahlreiche seltenen Taschenmonster gelöscht. Darunter sollen ein starkes Letarking, ein Mewto und weitere Schätze gewesen sein.

Der Spieler sagt, er spiele seit Jahren, jetzt sei alles weg, an dem er so lange gearbeitet habe. Nachdem er sich vergebens an den Support von Niantic gewendet habe, müsse er sich den Frust jetzt einfach von der Seele reden.

„„Ein Screenshot des Posts, bevor er gelöscht wurde (via Sportskeeda)

„Schick ihn dem Professor, um Bonbons aus ihm zu machen“

Wie reagiert die Community? Der Post sammelte fast 3.000 Upvotes und mehr als 1.000 Kommentare. Viele Spieler hängen selbst sehr an ihren Pokémon und können den Frust von Ninjavila sehr gut nachvollziehen.

Einige Reddit-Nutzer reagieren eher scherzhaft und schlagen vor, man solle den Ehemann doch dem Professor schicken, damit der ihn zu Bonbons verarbeiten kann oder bewerten ihn anhand von Pokémon-Begriffen: Der sei wie ein Raupy mit mittelmäßigen IVs (via Reddit).

Andere nehmen den Vorfall deutlich ernster und sehen in dem Verhalten des Mannes ein Warnsignal. Er habe mutwillig etwas zerstört, das seinem Partner wichtig war. Sie raten Ninjavila dazu, seine Beziehung noch einmal gründlich zu überdenken.

SplendidCuppaTea: „Das ist so grausam. Ich weiß, dass es technisch gesehen ‘nur ein Spiel’ ist, aber es ist etwas, das dir Freude bringt und in das du so viel Zeit gesteckt hast. Er weiß, wie viel es dir bedeutet und wie sehr es dich verletzen würde und hat es dennoch getan.“

AlexMair89: „Völlig richtig zu sagen, dass dies Missbrauch ist. Es mag sich in mancher Hinsicht trivial anfühlen, aber es ist die dauerhafte Entfernung von etwas, das für dich wertvoll ist.“

fakeuser515357: „Außerdem hat er sich etwas ausgesucht, das nicht greifbar ist und das anderen Menschen trivial erscheinen würde, weil er wusste, dass es dich verletzen würde und du Schwierigkeiten haben würdest, diesen Schmerz zu erklären oder Unterstützung zu bekommen.“

Einige Reddit-Nutzer geben allerdings zu bedenken, dass man hier nur eine Seite der Geschichte sehe und die Beziehung nicht beurteilen könne. Dennoch gebe es bessere Möglichkeiten, einen Konflikt zu klären, als das Eigentum des Partners zu zerstören.

Ninjavila äußerte sich nicht weiter zu dem Vorfall und scheint seitdem auch nicht mehr auf Reddit aktiv gewesen zu sein.

Gaming kann manchmal schwer mit einer Beziehung vereinbar sein. Zockt der Partner selbst nicht, fehlt vielleicht Verständnis für das Hobby. Zockt man gemeinsam, kann es nach einer Trennung unangenehm sein, die einstigen Lieblingsspiele alleine weiterzuspielen.

