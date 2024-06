Pokémon GO: „Höhlenforscher-Bucht“ startet morgen mit neuem Shiny, starkem Bonus und weiteren Inhalten

In Pokémon GO steht das neue Event Höhlenforscher-Bucht vor der Tür. Wir zeigen euch, was euch im Event alles erwartet.

Wann ist das Event? Das Event startet am Samstag, dem 15. Juni 2024 um 10:00 Uhr und endet am Dienstag, dem 18. Juni 2024 um 20:00 Uhr.

Während in Madrid bereits ein lokaler Teil des GO Fests 2024 stattfindet, welches in ungefähr einem Monat im globalen GO Fest 2024 gipfelt, habt ihr so die Gelegenheit, auch von anderswo an einem Event teilzunehmen. Im Event gibt es sogar ein paar Pokémon, die aktuell in Madrid unterwegs sind.

Shiny, Bonus, Pokémon

Welches Pokémon feiert sein Shiny-Debüt? Krabbox, das Kampf-Pokémon aus der 7. Generation feiert im Event sein Shiny-Debüt. Es ist erstmals in dieser Form im Spiel verfügbar. Es besitzt mit Krawell eine Entwicklungsstufe.

Welche Pokémon gibt es im Event? Innerhalb des Events warten einige Pokémon in der Wildnis und in Raids auf euch. Dabei handelt es sich um die Folgenden.

In der Wildnis:

Kleinstein*

Rihorn*

Lampi*

Marill*

Pottrott*

Remoraid*

Nasgnet*

Barschwa*

Rocara

Krabbox*

In 1*-Raids:

Krabbox*

Reißlaus*

Miniras*

In 3*-Raids:

Onix*

Kabutops

Krebutack

In 5*-Raids:

Demeteros* (Inkarnationsform)

In Mega-Raids:

Mega-Simsala*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr euch auch über verschiedene Boni freuen.

Doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

Event-Feldforschungen Hier könnt ihr auf Kleinstein*, Nasgnet*, Bithora*, Rocara, Krabbox* und Miniras* treffen



Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form auftauchen.

Was gibt es noch im Event? Für 2 $ (ungefähr 2 €) könnt ihr eine befristete Forschung im Ingame-Shop erwerben. Ihr habt bis zum Ende des Events am Dienstag, den 18. Juni 2024 um 20:00 Uhr Zeit, die Aufgaben zu erledigen. Als Belohnung warten Begegnungen mit Krabbox, 5 Premium-Kampf-Pässe und 20 Krabbox-Bonbons.

Welche Pokémon lohnen sich besonders? Sowohl Shiny-Jäger, als auch Trainer mit Fokus auf Raids oder die Kampfliga können in dem Event auf ihre Kosten kommen. Das Shiny-Debüt von Krabbox könnte für Sammler interessant sein, die ein neues Shiny in ihrem Pokédex aufnehmen wollen.

Braucht ihr noch starke Ergänzungen für eure Raid-Teams, könnte Rihorn interessant sein. Seine letzte Entwicklungsstufe Rihornior ist sowohl als Gesteins-, als auch als Boden-Angreifer ein starkes Pokémon und entsprechend auch in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO zu finden.

Rocara hingegen glänzt in der Kampfliga. Es gehört zu den besten Pokémon in der Superliga und belegt in der Liste von PvPoke aktuell den 4. Rang. Braucht ihr hier noch ein gutes Exemplar, solltet ihr das Event nutzen.

Durch den Bonus im Event, durch den ihr beim Fangen von Pokémon die doppelten Bonbons erhaltet, könnt ihr für diese Pokémon außerdem noch besser die notwendigen Bonbons sammeln, um eure Pokémon zu leveln. Nutzt ihr beim Fangen eine Sananabeere, könnt ihr satte 12 Bonbons pro Fang ergattern.

Was sagt ihr zum Event? Gibt es Inhalte, die euch besonders interessieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über alle Events im Juni 2024 in Pokémon GO haben wir für euch natürlich auch.