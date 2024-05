Pokémon GO: Events im Juni 2024 – Alle Termine und Boni

Im Juni 2024 stehen in Pokémon GO wieder jede Menge Events an. Hier auf MeinMMO zeigen wir euch eine Übersicht aller bekannten Termine, ersten Details und welche sich besonders lohnen.

Um welche Events geht es? Jeden Monat könnt ihr euch in Pokémon GO auf verschiedene Events freuen, wie etwa Raid- und Rampenlicht-Stunden, einen Community Day sowie diverse Themen-Events. Diese bringen euch neben interessanten Boni häufig starke Monster, coole Shinys sowie gelegentlich auch ein neues Pokémon.

Auch im Juni wird es wieder eine ganze Reihe dieser Events geben. Neben den Inhalten der neuen Season Himmlisches Teamwork könnt ihr euch in den kommenden Wochen besonders über die Rückkehr von Mega-Rayquaza freuen. Welche Events der Juni außerdem für euch bereithält, haben wir euch in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst.

Alle Events im Juni 2024 in der Übersicht

Was zeigt die Übersicht? In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle bekannten Termine zu den Events, die euch im Juni erwarten. Diese werden wir regelmäßig für euch aktualisieren, sobald neue Inhalte bekannt sind.

Datum Events bis 02. Juni GO Fest in Sendai 01. Juni bis 03. September Forschungsdurchbruch mit

Hisuiu-Fukano*, Larvitar*, Ohrdoch*, Milza*, Coiffwaff* & Miniras* 01. Juni bis 30. Juni Befristete Forschung

zur Season Himmlisches Teamwork 01. Juni bis 02. Juni Crypto-Raids mit Crypto-Raikou* 01. Juni bis 04. Juni Event Stadium Sights 01. Juni bis 07. Juni PvP: Superliga und Hyper-Premier 01. Juni bis 10. Juni Level-5-Raids mit Zapdos* 01. Juni bis 10. Juni Mega-Raids mit Mega-Garados* 04. Juni Rampenlicht-Stunde mit Makuhita*

& doppelten Fang-Bonbons 05. Juni Raid-Stunde mit Zapdos* 07. Juni bis 12. Juni Event Schlummernder Sand 07. Juni bis 14. Juni PvP: Hyperliga und Sommer-Cup (Superliga) 08. Juni bis 09. Juni Crypto-Raids mit Crypto-Raikou* 09. Juni Community Day

(Pokémon noch nicht bestätigt) 10. Juni bis 19. Juni Level-5-Raids mit Dementeros (Inkarnationsform)* 10. Juni bis 19. Juni Mega-Raids mit Mega-Simsala* 11. Juni Rampenlicht-Stunde mit Wingull*

& doppelten Verschick-Bonbons 12. Juni Raid-Stunde mit Dementeros (Inkarnationsform)* 14. Juni bis 16. Juni GO Fest in Madrid 14. Juni bis 21. Juni PvP: Meisterliga und Sommer-Cup (Superliga)

& 4-fachen Sternenstaub auf Siege (außer Kampfset) 15. Juni bis 16. Juni Crypto-Raids mit Crypto-Raikou* 15. Juni bis 18. Juni Event Spelunker’s Cove 18. Juni Rampenlicht-Stunde mit Kiesling

& doppelten Entwicklungs-EP 19. Juni bis 28. Juni Level-5-Raids mit Yveltal* 19. Juni bis 28. Juni Mega-Raids mit Mega-Glurak Y* 19. Juni Raid-Stunde mit Yveltal* 21. Juni bis 25. Juni Event Scorching Steps 21. Juni bis 28. Juni PvP: Superliga, Hyperliga, Meisterliga

& 4-fachen Sternenstaub auf Siege (außer Kampfset) 22. Juni Community Day Classic

(Pokémon noch nicht bestätigt) 22. Juni bis 23. Juni Crypto-Raids mit Crypto-Raikou* 25. Juni Rampenlicht-Stunde mit Bubungus

& doppelten Fang-Sternenstaub 26. Juni Raid-Stunde mit Yveltal* 28. Juni bis 03. Juli Event zum 8-jährigen Jubiläum 28. Juni bis 05. Juli PvP: Superliga und Meister-Premier 28. Juni bis 08. Juli Level-5-Raids mit Ho-Oh* 28. Juni bis 08. Juli Mega-Raids mit Mega-Despotar* 29. Juni bis 30. Juni Crypto-Raids mit Crypto-Raikou* 29. Juni Elite-Raid-Tag mit Mega-Rayquaza* Pokémon mit einem (*), könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny fangen

Welche Events lohnen sich besonders?

Diese Events lohnen sich: Im Juni stehen eine ganze Reihe interessanter Events an. So könnt ihr in den Raid-Stunden mit Yveltal und Ho-Oh gleich zwei starke Angreifer treffen und euch durch die Live-Events zum GO Fest in Sendai und Madrid sogar bereits das legendäre Pokémon Necrozma sichern. Aber auch die folgenden Events solltet ihr in den kommenden Wochen nicht verpassen:

Elite-Raid-Tag: Viele Spieler hatten bereits in den letzten Tagen auf eine Rückkehr des Drachen- und Flug-Pokémon gehofft und am 29. Juni ist es endlich soweit. Mega-Rayquaza kehrt nämlich an einem besonderen Raid-Tag in die Elite-Raids zurück. Und diesen Tag solltet ihr euch auf jeden Fall fett im Kalender markieren, denn Mega-Rayquaza gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Event zum 8. Geburtstag: Pokémon GO feiert im Juni bereits seinen 8. Geburtstag, weshalb ihr euch zu diesem Anlass ab 28. Juni auf ein entsprechendes Event freuen könnt. In den vergangenen Jahren waren diese Events immer relativ groß und haben jede Menge Boni und interessante Spawns für euch bereitgehalten. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass sich die Entwickler auch in diesem Jahr etwas Besonderes überlegt haben.

Community Days: Im Juni könnt ihr euch außerdem sowohl über einen Community Day als auch einen Community Day Classic freuen. Dabei könnt ihr euch erfahrungsgemäß nicht nur auf jede Menge Boni freuen, sondern auch Shiny-Jäger kommen an diesen beiden Tagen voll auf ihre Kosten. Nach aktuellen Stand (29. Mai 2024) sind die Pokémon dafür noch nicht offiziell bestätigt, zwei Videos geben jedoch schon erste Hinweise. So vermuten Trainer in den C-Days Feurigel und Viscora. Besonders letzterer gehört mit seiner Weiterentwicklung zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wie gefallen euch die Aussichten auf die Events im Juni 2024? Welche werdet ihr auf jeden Fall nutzen? Und über welche Highlights würdet ihr euch noch freuen? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Übrigens: Hier zeigen wir euch, wie ihr weltweit Freunde für Pokémon GO finden könnt.