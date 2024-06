Strand-Event „Spelunker’s Cove“ bringt euch 2 starke Angreifer zurück zu Pokémon GO

Am 15. Juni 2024 startet in Pokémon GO das Event Spelunker’s Cove , bei dem zwei starke Angreifer zurückkehren. Welche das sind und welche Highlights euch außerdem erwarten, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Um welches Event geht es? Am 15. Juni 2024 geht es zum Start des Events Spelunker’s Cove virtuell an den Strand. Passend zum Event-Namen, der auf Deutsch so viel wie Höhlenforscher-Bucht bedeutet, könnt ihr auf zahlreiche Wasser- und Gesteins-Pokémon treffen.

Dabei können Trainer, die in dieser Zeit nicht zum GO Fest nach Madrid fliegen, dennoch von dem einen oder anderen Monster des Live-Events profitieren, wie etwa Krabbox, Miniras oder Nasgnet.

Besonders interessant dürfte dabei aber vor allem die Rückkehr von Rocara und Rihorn sein. Warum ihr die beiden nicht verpassen solltet und welche Inhalte euch obendrein erwarten, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann läuft das Strand-Event? Das Event Spelunker’s Cove startet am 15. Juni 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit und ist bis zum 18. Juni 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit aktiv.

3 Highlights, die ihr zum Strand-Event nicht verpassen solltet

Rocara: Ein besonderes Highlight des Strand-Events ist die Rückkehr von Rocara. Das Gestein- und Fee-Pokémon aus der sechsten Spiele-Generation ist erstmals im Rahmen der Live-Events zum GO Fest 2023 in Pokémon GO aufgetaucht und war bislang nur bei ausgewählten Events zu finden.

Besonders Trainer, die in der GO Kampfliga unterwegs sind, sollten an Rocara aber auf keinen Fall vorbeigehen. Auch wenn das Monster zunächst unscheinbar wirkt, kann es in der Superliga ordentlich punkten und überzeugt dort mit einem Moveset aus Steinwurf, Steinhagel und Mondgewalt.

Da es beim Event wild spawnt, habt ihr die Möglichkeit, euch ein starkes Exemplar zu sichern und jede Menge Bonbons zu sammeln.

Rihorn: Ein weiteres Monster, dass ihr zum Strand-Event nicht verpassen solltet, ist Rihorn. Das Boden- und Gesteins-Pokémon gibt es zwar schon sehr lange und immer mal wieder im Spiel, allerdings gehört seine Weiterentwicklung Rihornior auch zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Aus diesem Grund ist das eure Gelegenheit, ein starkes Exemplar zu ergattern und euren Bonbon-Vorrat aufzubessern.

Krabbox: Das Kampf-Pokémon Krabbox ist hingegen vor allem für Shiny-Jäger interessant, denn das Monster aus der siebten Generation feiert zum Event Spelunker’s Cove sein Shiny-Debüt im Spiel. Erkennen könnt ihr es an seinen roten boxhandschuhähnlichen Scheren.

Krabbox und seine Entwicklung Krawell normal (oben) und als Shiny (unten)

Alle Spawns und Boni zum Event Spelunker’s Cove

Wilde Spawns: Neben den genannten Highlights erwarten euch aber noch eine Reihe weiterer Monster in der Wildnis. Einigen von ihnen könnt ihr mit etwas Glück sogar in ihren schillernden Formen (*) begegnen. Folgende erwarten euch:

Kleinstein*

Rihorn*

Lampi*

Marill*

Pottrott*

Remoraid*

Nasgnet*

Barschwa*

Rocara

Krabbox*

Pokémon aus Raids: Und auch in den Raids der Stufen 1 und 3 erwarten euch neue Raid-Bosse:

Level-1-Raids: Krabbox*, Reißlaus*, Miniras*

Krabbox*, Reißlaus*, Miniras* Level-3-Raids: Onix*, Kabutops, Krebutack

Boni: Darüber hinaus könnt ihr während des Events auch von dem einen oder anderen Bonus profitieren:

doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Kleinstein*, Nasgnet*, Bithora*, Rocara, Krabbox* und Miniras*

Befristete Forschung für etwa 2 Euro im Ingame-Shop Belohnung: 5 Premium-Kampf-Pässe, 20 Krabbox-Bonbons sowie Begegnungen mit Krabbox



Wie gefallen euch die Inhalte zum Strand-Event? Welches der Monster wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Oder seid ihr in der Zeit sogar beim GO Fest in Madrid dabei? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Ihr bekommt jetzt in Pokémon GO übrigens die Chance auf eines der seltensten Pokémon.