Nach über einem Jahr bringt euch Pokémon GO zum 8. Geburtstag endlich ein beliebtes Shiny zurück

Pokémon GO feiert in wenigen Tagen mit einem Jubiläums-Event seinen 8. Geburtstag. Neben zahlreichen Spawns und Boni bringt es euch dabei endlich auch ein beliebtes Shiny zurück ins Spiel. Welches das ist und auf welche Inhalte ihr euch außerdem freuen könnt, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Um welches Event geht es? Pokémon GO wird im Juli bereits acht Jahre alt und begeht diesen Meilenstein mit seinem traditionellen Jubiläums-Event. Dabei dürfen Spawns und starke Boni auf keinen Fall fehlen. Ein seltenes Shiny solltet ihr euch an den Event-Tagen aber ebenfalls nicht entgehen lassen: Shiny-Meltan. Welche Highlights obendrein auf euch warten, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Wann findet das Jubiläums-Event statt? Die Geburtstagsfeier zum 8. Jubiläum von Pokémon GO startet am 28. Juni 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 03. Juli 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Sichert euch Shiny-Meltan zum Jubiläums-Event 2024

Was ist das für ein Pokémon? Bei Meltan handelt es sich um ein mysteriöses Stahl-Pokémon aus der siebten Spielegeneration. Es lässt sich mithilfe von 400 Bonbons zu Melmetal weiterentwickeln, welches ein solider Angreifer in der Meisterliga ist.

Warum lohnt sich Meltan? Meltan kann zwar über das gesamte Jahr hinweg aus der sogenannten Wunderbox spawnen, kann dort aber für gewöhnlich nicht in seiner schillernden Form gefangen werden. Seit seinem Shiny-Release halten die Entwickler das schillernde Monster nämlich besonders selten und lassen es nur zu besonderen Anlässen spawnen.

Meltan normal (links) und als Shiny (rechts)

Zuletzt war es im März 2023 im Rahmen des Let’s GO -Events im Spiel verfügbar. Nun kehrt es nach mehr als einem Jahr anlässlich des Jubiläums-Events endlich wieder für kurze Zeit zurück. Zudem kann die Wunderbox zum Event häufiger aktiviert werden, wodurch eure Shiny-Chancen auf Meltan zusätzlich steigen. Es lohnt sich also in dieser Zeit die Wunderbox zu öffnen.

Wie ihr euch mit Pokémon Home verbindet, um euch die Wunderbox zu sichern, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO mit Home verbinden – Wie geht das und was bringt es? von Patrick Freese

Pokémon & Shinys zum 8. Jubiläum in der Übersicht

Neben Shiny-Meltan, das ihr während des Jubiläums-Events mit etwas Glück aus der Wunderbox fangen könnt, erwarten euch noch einige weitere Monster, die den 8. Geburtstag von Pokémon GO mit euch feiern wollen. Dabei könnt ihr euch vor allem wieder auf das eine oder andere kostümierte Pokémon freuen. Eines davon ist das Gift-Pokémon Sleima, welches erstmals mit einem Partyhut auftauchen wird.

In dieser kostümierten Form könnt ihr es sogar zu Sleimok weiterentwickeln. Welche weiteren Monster sich in der Wildnis und in Raids verstecken und welche Besonderheiten das Event dabei bereithält, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Sleima mit Partyhut (rechts) und seiner Weiterentwicklung Sleimok (Bild von pokemongolive.com)

Alle wilden Spawns und Raid-Bosse

Wilde Spawns: In der Wildnis könnt ihr euch während des Events wieder über jede Menge Event-Spawns freuen, wie etwa Pikachu mit Partyhut. Hierbei gibt es jedoch eine Besonderheit, denn neben den Monstern, die ihr über das gesamte Geburtstags-Event hinweg wild fangen könnt, wird es an ausgewählten Tagen weitere Event-Spanws geben, die dann häufiger zu finden sind.

Zeitraum Wilde Spawns gesamtes Event Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Kuchenhut*

Sleima mit Partyhut*

Evoli mit Partyhut*

Felori

Krokel

Kwaks

Alola-Sleima* (selten) 28. Juni 2024 um 10:00 Uhr bis

29. Juni 2024 um 23:59 Uhr Endivie*

Feurigel*

Karnimani*

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi* 30. Juni 2024 um 00:00 Uhr bis

01. Juli 2024 um 23:59 Uhr Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro* 02. Juli 2024 um 00:00 Uhr bis

03. Juli 2024 um 20:00 Uhr Igamaro*

Fynx*

Froxy*

Bauz*

Flamiau*

Robball Pokémon mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden

Pokémon in Raids: Und auch in den Level-1-Raids lassen sich anlässlich des 8. Geburtstags andere Raid-Bosse finden. Bei diesen könnt ihr laut Pokémon GO sogar von einer höheren Shiny-Chance (*) profitieren, als in der Wildnis. Folgende erwarten euch:

Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Pikachu mit Kuchenhut*

Sleima mit Partyhut*

Starke Boni zum 8. Jubiläums-Event

Zum 8. Geburtstag von Pokémon GO dürfen aber auch starke Boni nicht fehlen. Viele davon setzen auf die Interaktionen mit euren Freunden. Es wird aber, wie bei den wilden Spawns, auch tagesabhängige Boni geben, die ihr nicht verpassen solltet.

Allgemeine Boni: Von diesen Boni könnt ihr während des gesamten Events profitieren:

erhöhte Chance auf Glücks-Freunde

erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon beim Tauschen

Freundschaftslevel steigt bei Interaktion schneller (Geschenke öffnen, Tauschen, gemeinsame Kämpfe)

Chance auf 8, 88 oder mehr Gierspenst-Münzen, wenn ihr PokéStops mit Gold-Lockmodul dreht

Wunderbox kann häufiger geöffnet werden

Event-Feldforschungen Belohnungen: Mega-Energie für Bisaflor, Glurak, Turtok, Gewaldro, Lohgock, Sumpex sowie Begegnungen mit Bisasam, Feurigel und Hydropi

Befristete Forschung Belohnungen: EP, Sternenstaub, Begegnungen mit Rattikarl mit Partyhut, Nidorino mit Partyhut, Woingenau mit Partyhut und Meltan

Befristete Forschung für 2 US-Dollar zum Drehen von PokéStops und Entwickeln von Pokémon Belohnungen: Brutmaschine, Super-Brutmaschine, Premium-Kampf-Pass, Glücks-Ei, Rocket-Radar, Sternenstück, Rauch, Knursp, 88.888 EP sowie eine Begegnung mit Meltan

Meisterwerkforschung Waldgeflüster für 5 US-Dollar Begegnung mit Shiny-Celebi zusätzliche Boni: doppelte Haltbarkeit von Rauch, Abenteuerrauch und Glücks-Eiern

Event-Sticker aus PokéStops, Geschenken und im Ingame-Shop

Neue Avatar-Artikel

Showcases mit Event-Pokémon an PokéStops

Jubiläumsbox im Webshop von Pokémon GO für 5 US-Dollar

In folgenden Zeiträumen könnt ihr von weiteren Boni profitieren:

Zeitraum Bonus 28. Juni 2024 um 10:00 Uhr bis

29. Juni 2024 um 23:59 Uhr Halbe Schlüpf-Distanz für Eier 30. Juni 2024 um 00:00 Uhr bis

01. Juli 2024 um 23:59 Uhr 2x EP beim Fangen 02. Juli 2024 um 00:00 Uhr bis

03. Juli 2024 um 20:00 Uhr 2x Sternenstaub beim Fangen

Wie gefallen euch die Inhalte des Jubiläums-Events? Werdet ihr versuchen, euch ein schillerndes Meltan zu sichern? Oder habt ihr es auf ein anderes Monster abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Was bis dahin in Pokémon GO noch ansteht, seht ihr in unserer Event-Übersicht zum Juni.