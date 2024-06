Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Kiesling und einen EP-Bonus

In Pokémon GO startet morgen die nächste Rampenlicht-Stunde. Hierbei wird Kiesling im Vordergrund stehen sowie ein EP-Bonus.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein Event, das jede Woche am Dienstag stattfindet. Hier gibt es ein Pokémon, welches im Fokus steht und innerhalb der Stunde in sehr hoher Anzahl erscheint.

Neben dem Pokémon, gibt es auch immer einen Bonus, der für die Zeit des Events aktiv ist.

Bei der nächsten Rampenlicht-Stunde, die am 18. Juni 2024 stattfindet, trefft ihr auf Kiesling. Dieses Gesteins-Pokémon stammt aus der 5. Spielegeneration. Es kann sich zu Sedimantur und anschließend zu Brockoloss entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 18. Juni – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Eine Stunde später, um 19:00 Uhr, endet sie wieder.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon entwickelt, erhaltet ihr die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten für die Entwicklung.

Kann man Shiny-Kiesling fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr während der Rampenlicht-Stunde auch auf Kiesling in seiner Shiny-Variante treffen. Die Chance darauf ist jedoch nicht erhöht.

Durch die hohe Anzahl an Kiesling, die in der Rampenlicht-Stunde auftauchen können, habt ihr jedoch viele Möglichkeiten, um ein potenzielles Shiny zu ergattern.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr Kiesling zu seiner letzten Stufe, Brockoloss, entwickelt, könnt ihr euch über einen soliden Angreifer vom Typ Gestein freuen. Brockoloss lässt sich auch in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO finden.

In den Kampfligen sieht das anders aus. Weder Kiesling selbst, noch seine Entwicklungen, sind für die Kampfligen geeignete Pokémon. Sowohl in der Super-, als auch in der Hyper- und der Meisterliga solltet ihr lieber auf andere Pokémon setzen.

Habt ihr viele Pokémon angesammelt, die ihr entwickeln wollt und seid aktiv auf der Jagd nach Erfahrungspunkten, dann könnte sich der EP-Bonus für euch lohnen.

Was sagt ihr zu der Rampenlicht-Stunde? Freut ihr euch auf Kiesling, oder interessiert euch das Pokémon weniger? Werdet ihr den Bonus nutzen, um Pokémon zu entwickeln? Oder lasst ihr die Rampenlicht-Stunde ausfallen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juni 2024 in Pokémon GO noch anstehen, werdet ihr bei uns fündig.