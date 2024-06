Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Wingull und einen Verschick-Bonus

In Pokémon GO steht die nächste Rampenlicht-Stunde an. Diesmal wird Wingull der Star des Events sein.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein Event, welches jede Woche dienstags stattfindet. Dabei steht ein Pokémon im Fokus, welches innerhalb von 60 Minuten in sehr hoher Anzahl erscheint.

Zusätzlich gibt es auch immer einen Bonus, der in dieser Zeit aktiv ist.

Bei der nächsten Rampenlicht-Stunde am 11. Juni 2024 steht dabei Wingull im Vordergrund. Das Pokémon stammt aus der 3. Spielegeneration und besitzt die Typen Wasser und Flug. Es kann sich zu Pelipper entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 11. Juni – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist sie dann wieder beendet.

Welche Boni sind aktiv? Zu dieser Rampenlicht-Stunde gibt es einen Bonbon-Bonus, wenn ihr Pokémon an den Professor schickt. Hierbei erhaltet ihr 2 Bonbons für das jeweilige Pokémon, anstatt nur 1 Bonbon.

Kann man Shiny-Wingull fangen? Ja, ihr könnt auch auf Shiny-Wingull treffen. Die Chance, dass ein Shiny-Pokémon erscheint, ist nicht erhöht. Durch die hohe Anzahl an Wingull-Spawns, könnt ihr mit etwas Glück aber dennoch ein Shiny-Exemplar ergattern.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn ihr hofft, Wingull und seine Entwicklung Pelipper in Raids einzusetzen, werdet ihr enttäuscht werden. Beide Pokémon sind hierfür nicht besonders stark und lassen sich in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO nicht finden.

In den Kampfligen hingegen sieht das anders aus. Pelipper ist sowohl in der Superliga, als auch in der Hyperliga ein sehr starkes Pokémon und lässt sich in beiden Ligen sehr gut einsetzen. Hierfür solltet ihr auf die Attacken-Kombination von Flügelschlag, Meteorologe und Orkan setzen.

Der Bonus im Event ist außerdem sehr gut, wenn eure Pokémon-Box gut gefüllt ist und ihr aufräumen müsst. Besonders schnell geht das, wenn ihr die entsprechenden Pokémon vorher mit einem Tag markiert habt.

Was sagt ihr zu der Rampenlicht-Stunde? Mögt ihr das Event? Und was sagt ihr zu Wingull und dem Verschick-Bonus? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juni 2024 in Pokémon GO noch anstehen, werdet ihr dazu ebenfalls bei uns fündig.