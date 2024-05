Pokémon GO startet den Juni mit „Stadium Sights“, bringt neues Shiny & Boni

Das erste Juni-Event für Pokémon GO ist bekannt. Alle Inhalte von „Stadium Sights“ zeigen wir euch hier.

Was ist in Pokémon GO los? Die letzten Events im Mai 2024 laufen noch, doch am Ende der Woche ist Schluss. Dann startet nämlich der Juni und damit auch die neue Season „Himmlisches Teamwork“.

Mit der frischen Season und dem kommenden Monat werden auch wieder neue Events in Spiel kommen. Das erste davon ist nun bekannt.

Während das lokale GO Fest in Japan startet, wird global nämlich das Event „Stadium Sights“ laufen. Alle Infos dazu fassen wir hier zusammen.

Stadium Sights in Pokémon GO – Alle Inhalte des Events

Wann läuft Stadium Sights? Es startet am Samstag, dem 1. Juni 2024 um 10:00 Uhr. Das Ende wiederum ist dann der Dienstag, 4. Juni, um 08:00 Uhr.

Was steckt drin? Vor allem dreht sich das Event um Spawns, die auch beim lokalen GO Fest in Sendai (Japan) erscheinen sollen. Einige von ihnen tauchen auch weltweit auf.

Was sind die Highlights? Zwei Monster können als Highlight betrachtet werden:

Emolga erscheint erstmals als Shiny und kann in der Wildnis gefangen werden. Außerdem taucht es in 7-km-Eiern auf.

Lin-Fu erscheint in der Wildnis. Das dürfte viele freuen, die es noch nicht haben, denn es war schon recht lange nicht mehr so leicht zu fangen.

Boni: In Sachen Boni dreht sich alles um das Ausbrüten von Eiern. Ihr erhaltet die anderthalbfache Menge an Sternenstaub und Bonbons, wenn ihr Pokémon ausbrütet.

Weitere Spawns: Die übrigen Monster in der Wildnis führen wir hier auf. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Taubsi*

Zubat*

Dodu*

Skorgla*

Kapoera*

Meditite*

Staravia

Emolga*

Lin-Fu

eF-eM*

Wommel*

Taubsi, Zubat, Dodu und Emolga werden auch in Feldforschungen unterwegs sein.

In Eiern: Die 7-km-Eier, die ihr von Freunden bekommen könnt, enthalten beim Event drei interessante Monster.

Galar-Porenta*, das ihr zu Lauchzelot weiterentwickeln könnt

Riolu*, die Vorstufe von Lucario

Und das bereits erwähnte Emolga*

Darüber hinaus wird es eine optionale befristete Forschung im Shop für 1,99 Dollar (in Euro voraussichtlich ähnlich) geben. Die bringt euch weitere Begegnungen mit Emolga, eine Super-Brutmaschine und 20 Emolga-Bonbons.

Doch bevor es in den Juni und damit die neue Season geht, bleiben noch ein paar Termine abzuarbeiten: Etwa die Rampenlichtstunde am 28. Mai 2024. Dort könnt ihr auf Garstella treffen, dessen Entwicklung Aggrostella ein gutes Monster für die Kampfliga ist. Darüber hinaus erhaltet ihr einen EP-Bonus. Alle Infos zur heutigen Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO gibt es hier.