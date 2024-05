Pokémon GO zeigt neue Season „Shared Skies“, bringt starke Monster und eine Überraschung

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen die neue Season und ein kurzer Clip zeigt nun die ersten Inhalte. Welche Monster dort zu sehen sind und welche Überraschung die nächste Jahreszeit für euch bereithält, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Season geht es? In Pokémon GO geht die aktuelle Jahreszeit Welt voller Wunder am 01. Juni 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit zu Ende und eine neue beginnt. Was euch dazu konkret erwartet, ist bislang noch nicht offiziell bekannt, lediglich den Zeitraum und Namen der nächsten Season Shared Skies hat Niantic inzwischen verraten.

Am 27. Mai 2024 teilten die Entwickler nämlich einen 15-sekündigen Clip auf ihrem X-Account, mit dem ihr einen ersten kleinen Einblick erhalten sollt. Dort sind auch erste Monster zu sehen, die in den kommenden Wochen in Pokémon GO eine Rolle spielen werden. Welche das sind, welche Besonderheit es gibt und wie die Trainer darauf reagieren, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Was ist zur neuen Season Shared Skies bekannt?

Welche Monster wird es geben? Am 01. Juni 2024 startet die Season Shared Skies also zu Deutsch geteilter Himmel . Das zeigt sich auch direkt zu Beginn des kurzen Clips der Entwickler, denn überall im pinken Himmel tauchen Ultrapforten auf.

So ist es nicht verwunderlich, dass man im Laufe des Videos eine ganze Reihe von ihnen sehen kann, wie etwa Masskito, Schabelle, Katagami, Anego, Voltilant, Schlingking oder auch Venicro mit seiner Weiterentwicklung Agoyon. Doch das ist noch nicht alles. Besonders brisant ist ein grüner Streifen, der gegen Ende am Himmel auftaucht und schließlich Mega-Rayquaza zeigt.

Das Monster gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO, weshalb sich viele Trainer schon seit einigen Tagen eine Rückkehr des legendären Drachen- und Flug-Pokémon hoffen. Aber auch das Auftauchen von Lunala dürfte viele Trainer freuen, denn das könnte auf eine Rückkehr von Cosmog hindeuten.

Neue Season bringt euch eine Überraschung

Welche Überraschung gibt es? Trainer, die sich den Clip aufmerksam angesehen haben, werden aber auf eine wichtige Besonderheit gestoßen sein. So zeigen die Entwickler ganz am Ende des Kurz-Clips den Namen der neuen Season mit ihrem entsprechenden Zeitraum. Für gewöhnlich erstreckt sich eine Jahreszeit immer über genau 3 Monate, weshalb sie am 01. September enden sollte.

Doch wie man im Schriftzug erkennen kann, ist das dieses Mal offensichtlich anders, denn die Season geht 2 Tage länger. Demnach ist die Season Shared Skies vom 01. Juni bis 03. September aktiv. Warum sich das Enddatum nach hinten verschoben hat, ist momentan aber noch nicht bekannt.

Warum könnte sich das Enddatum geändert haben? Die neue Laufzeit der kommenden Season sorgt bei vielen Trainern für jede Menge Fragezeichen. In den Reddit-Kommentaren wird deshalb spekuliert, dass dies mit dem Labor-Day zusammenhängen könnte, der in den USA am ersten Montag im September gefeiert wird.

Dieser Tag ist dort somit ein Feiertag und fällt 2024 auf den 02. September. Aus diesem Grund wäre es für die Trainer denkbar, dass Niantic das Datum aus Personalgründen nach hinten verschoben hat. Aber auch besondere Events am Wochenende zuvor, wie etwa die Regionalmeisterschaften zur nächsten Pokémon-Weltmeisterschaft, wären für einige als Grund denkbar.

Erste Einblicke zur Pokémon-Weltmeisterschaft 2024 seht ihr im folgenden Video:

Trainer freuen sich über erste Einblicke zu neuen Season

In der Reddit-Community sorgt der kurze Clip zur neuen Season weitestgehend für Begeisterung bei den Trainern. Bereits in der letzten Woche gab es wegen eines Bildes Spekulationen zur Rückkehr von Mega-Rayquaza. Durch das Video hat sich dies nun bestätigt. was für besonders viel Freude sorgt.

Aber auch weitere altbekannte Gesichter und neue Monster werden aufgrund der Geschehnisse am Himmel, welche die Season thematisieren soll, vermutet. Dafür sorgen die Ultrabestien eher für gemischte Reaktionen. Während einige auf starke Angreifer und mögliche Shinys hoffen, sind andere froh, wenn die Ultrabestien endlich wieder verschwinden. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

eddiebronze: Eine ganze Season, die sich auf die Geschehnisse am Himmel konzentriert, lässt mich auf die Rückkehr von Crypto-Arktos an den Wochenenden für 3 ganze Monate hoffen …

ArcticVulpix: Hoffentlich bringt uns die neue Season die Ultrabestien Typ: Null und Amigento aka Ultrabestie Killer, damit wir die Ultrabestien hinter uns lassen und uns etwas Neuem zuwenden können.

stormfortess_: Ich habe noch keine Mega-Rayquaza-Raids hinter mir. Das wird großartig sein. Aber ich kann nicht sagen, dass ich über die Ultrabestien begeistert bin, es sei denn, alle von ihnen werden schillernd sein.

DonaldMick: Hoffentlich teilen sich in dieser Saison auch Nicht-Crypto-Lugia und MegaAerodactyl den Himmel. Vielleicht auch ein Bacon-Bird [Shiny-Yveltal].

Welche Monster tatsächlich Teil der neuen Season werden, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die ersten Bilder zur neuen Season? Auf welches der Monster freut ihr euch besonders? Und welche Pokémon wünscht ihr euch außerdem in den kommenden Wochen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Trainer meckern über hässliches Monster in Pokémon GO, doch das hat einen Sinn