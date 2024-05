Pokemon GO enthüllt zwei starke Community Days für Juni – Schnappt euch einen mächtigen Angreifer

In Pokémon GO wurden die Pokémon der nächsten Community Days angeteasert. Wir zeigen euch, um welche Taschenmonster es sich handelt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day ist ein Event, bei dem ein Pokémon im Vordergrund steht. Das Event geht drei Stunden und in der Zeit erscheint das Pokémon nicht nur in sehr hoher Anzahl, sondern auch mit einer stark erhöhten Shiny-Chance.

Neben dem normalen Community Day gibt es auch noch den Community Day Classic. Dieser unterscheidet sich vom regulären Community Day darin, dass hier ein Pokémon im Fokus steht, welches in der Vergangenheit bereits einen Community Day hatte.

Welche Pokémon im nächsten regulären und klassischen Community Day im Rampenlicht stehen, wurde nun in zwei kurzen Videos auf X angeteasert.

Community Day mit Viscora

Welches Pokémon ist im nächsten Community Day? Den Anfang macht Viscora, das Drachen-Pokémon aus der 6. Generation. Es kann sich zu Viscargot und anschließend zu Viscogon entwickeln.

Der Community Day mit Viscora findet am Sonntag, dem 9. Juni 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Den Trailer zum Community Day binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie stark ist Viscora? Viscogon, die letzte Entwicklung von Viscora, ist ein sehr starkes Pokémon. Als Drachen-Angreifer macht es eine ganz gute Figur, wobei es hier durchaus noch stärkere Alternativen in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO gibt.

Für den Einsatz in den Kampfligen hingegen ist Viscogon ein ziemlicher Allrounder. Während es in der Hyperliga eine recht gute Figur macht, gehört es in der Super- und Meisterliga zu den besten Pokémon, auf die ihr setzen könnt.

Community Day Classic mit Feurigel

Welches Pokémon ist im nächsten Community Day Classic? Der Star des nächsten Community Day Classic ist Feurigel. Das Starter-Pokémon aus der 2. Generation ist vom Typ Feuer und kann sich zu Igelavar und anschließend zu Tornupto entwickeln.

Der Community Day Classic mit Feurigel wird am Samstag, dem 22. Juni 2024, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden.

Den passenden Trailer binden wir hier für euch ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie stark ist Feurigel? Sowohl Feurigel als auch seine Entwicklungen sind keine besonders starken Angreifer. Weder in Raids, noch in den Kampfligen spielen sie eine größere Rolle.

Daher könnte sich dieser Community Day für euch eher lohnen, wenn ihr Sammler seid und es auf die Shiny-Varianten von Feurigel, Igelavar und Tornupto abgesehen habt.

Was sagt die Community dazu? In der Community wird die Ankündigung der beiden Pokémon sehr positiv aufgefasst. Einige der Kommentare dazu lauten:

Yeaaah!! Shiny-Viscora und die Entwicklungen sind großartig, ich habe zu Neujahr eines erhalten und freue mich, dass alle sie jetzt bekommen können , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Endlich! Es ist der einzige Shiny-Starter aus Johto, den ich nicht habe , freut sich ein Trainer über Feurigel auf Reddit

, freut sich ein Trainer über Feurigel auf Reddit Omg ja!!!! Darauf habe ich schon ewig gewartet!!! , merkt ein weiterer Trainer über Feurigel auf Reddit an

Es scheint also, dass sich viele Trainer über die Ankündigung freuen und es vor allem auf die Shiny-Varianten der Pokémon abgesehen haben.

Was sagt ihr zu den Ankündigungen? Freut ihr euch über ein starkes Pokémon für die Kampfligen? Oder habt ihr es auf die Shiny-Formen der Pokémon abgesehen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Übrigens wurde auch das erste Juni-Event in Pokémon GO angekündigt.