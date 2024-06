Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Viscora im Juni 2024 richtig

In Pokémon GO bringt euch der Community Day im Juni 2024 Viscora. Wir von MeinMMO zeigen euch hier im Guide, wie ihr das Event am 09. Juni 2024 richtig nutzt und welche Boni euch erwarten.

Um welches Event geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird und überall in der Wildnis spawnt. Dabei wird es von verschiedenen Boni begleitet und erhält währenddessen eine erhöhte Shiny-Chance.

Am 09. Juni 2024 ist es von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit wieder soweit und euch erwartet der Community Day vom Juni mit dem Drachen-Pokémon Viscora. Im Anschluss könnt ihr euch außerdem über besondere Raids freuen.

Welche Inhalte euch konkret zum ersten C-Day der neuen Season Himmlisches Teamwork erwarten, ob es sich lohnt und wie ihr euch darauf vorbereitet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day mit Viscora – Start, Boni & Infos zum Event

Was? Community Day mit Viscora

Wann? Sonntag, 09. Juni 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit

Exklusive Attacke: Donnerschlag für Viscogon, wenn ihr Viscargot bis 22:00 Uhr weiterentwickelt

Boni:

– Höhere Shiny-Chance bei Viscora

– 2x Bonbons beim Fangen

– 3x Sternenstaub beim Fangen

– doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (ab Trainer-Level 31)

– Lockmodule und Rauch halten drei Stunden (außer täglicher Abenteuerrauch)

– Überraschungen mit Viscora aus Schnappschüssen (bis zu 5)

– Event-Feldforschungen zu Viscora

– Showcases an PokéStops mit Viscora und seinen Weiterentwicklungen

– Event-Sticker aus Geschenken und von PokéStops



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– befristete Forschung zu Viscora (Belohnung: Regen-Modul)

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Kostenpflichtige Inhalte: Wem die kostenfreien Boni nicht ausreichen, der kann sich im Ingame-Shop des Spiels und im Webshop von Pokémon GO weitere Inhalte kaufen. Folgende könnt ihr dort rund um den Community Day finden:

Event-Ticket für etwa 1,00 Euro mit einer Spezialforschung zu Viscora

Event-Box für 1.350 Münzen mit 50 Hyperbällen, 5 Super-Brutmaschinen, einer Top-Lade-TM und 5 Glücks-Eiern

Event-Box für 480 Münzen mit 30 Hyperbällen, einem Rauch, 3 Super-Brutmaschinen sowie einem Lockmodul

Event-Sticker

Community Day-Hyperbox (Webshop) für etwa 5 Euro mit einem Event-Ticket für die Spezialforschung, 10 Hyperbällen sowie einer Top-Lade-TM

Was passiert nach dem Community Day? Im Anschluss an den eigentlichen C-Day erwarten euch bis 22:00 Uhr Ortszeit besondere Level-4-Raids, in denen ihr auf Viscargot, die erste Weiterentwicklung von Viscora, treffen könnt. Besiegt ihr es, könnt ihr es fangen und schaltet damit für 30 Minuten weitere Viscora-Spawns rund um die Arena frei, bei der die Shiny-Chance ebenfalls erhöht sein wird.

Beachtet dabei, dass ihr die Raids nur vor Ort spielen könnt. Eine Teilnahme per Fern-Raid-Pass ist nicht möglich.

Mehr zum Thema Pokemon GO enthüllt zwei starke Community Days für Juni – Schnappt euch einen mächtigen Angreifer von Paul Kutzner

Lohnt sich der Community Day mit Viscora?

Was ist Viscora für ein Pokémon? Bei Viscora handelt es sich um ein Drachen-Pokémon aus der sechsten Spiele-Generation. Es lässt sich über Viscargot zu Viscogon weiterentwickeln. Um die letzte Stufe entwickeln zu können, müsst ihr euch in der Nähe eines aktivierten Regenmoduls befinden.

Gibt es Shiny-Viscora? Ja, mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Viscora. Die Chancen darauf sind beim Community Day sogar zusätzlich erhöht, weshalb sogar gleich mehrere drin sein können. Ihr erkennt es an einem gelben und orangefarbenen Körper sowie den blauen Flecken auf seinen Wangen.

Viscora, Viscargot und Viscogon normal (oben) und als Shiny (unten)

So stark ist es: Viscora selbst ist nicht sonderlich stark, aber seine Weiterentwicklung Viscogon kann mit einem starken Verteidigungswert punkten. Damit ist das Pokémon in allen drei Ligen der GO-Kampfliga mit einem Moveset aus Feuerodem, Nassschweif und Draco Meteor unter den ersten 40 Plätzen vertreten. Besonders in der Super- und Meisterliga ist es eines der besten Pokémon.

Wer also noch ein starkes Drachen-Pokémon in seinem PvP-Team sucht, sollte sich Viscora auf jeden Fall sichern. In Raids ist er auch ein solider Angreifer, allerdings gibt es hier noch stärkere Kandidaten, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

So bereitet ihr euch auf den Community Day mit Viscora vor

Platz schaffen: Das wichtigste, um am Community Day spielen zu können, ist ausreichend Platz im Pokémon-Beutel zu haben. Aus diesem Grund solltet ihr diesen vorher kräftig aussortieren. Nutzt dazu am besten die Filter- und Tag-Funktion im Spiel.

Welche Items sind wichtig? Während des Community Days solltet ihr auch die richtigen Items parat haben. Folgende sind beim Event hilfreich:

Bälle: Zum C-Day braucht ihr jede Menge Bälle, um Viscora auch fangen zu können. Besonders Hyperbälle lohnen sich, um aufgeregte Pokémon besser im Ball zu behalten. Hier zeigen wir euch, wie ihr euren Ballvorrat im Spiel auffüllen könnt.

Zum C-Day braucht ihr jede Menge Bälle, um Viscora auch fangen zu können. Besonders Hyperbälle lohnen sich, um aufgeregte Pokémon besser im Ball zu behalten. Hier zeigen wir euch, wie ihr euren Ballvorrat im Spiel auffüllen könnt. Sananabeeren: Wollt ihr mehr Bonbons sammeln, solltet ihr beim Fangen von Viscora auf Sananabeeren zurückgreifen. Diese verdoppeln nämlich eure jeweiligen Bonbons.

Wollt ihr mehr Bonbons sammeln, solltet ihr beim Fangen von Viscora auf Sananabeeren zurückgreifen. Diese verdoppeln nämlich eure jeweiligen Bonbons. Sternenstück: Zum Community Day wird Viscora von einem Sternenstaub-Bonus begleitet. Wollt ihr diesen noch stärker nutzen, dann könnt ihr euch ein Sternenstück setzen. Dieses erhöht euren Sternenstaub für 30 Minuten nochmal um 50 %.

Zum Community Day wird Viscora von einem Sternenstaub-Bonus begleitet. Wollt ihr diesen noch stärker nutzen, dann könnt ihr euch ein Sternenstück setzen. Dieses erhöht euren Sternenstaub für 30 Minuten nochmal um 50 %. Lockmodule und Rauch: Um weitere Exemplare anzulocken, könnt ihr an PokéStops in eurer Nähe Lockmodule zünden oder euch einen Rauch setzen. Beides hält zum C-Day jeweils drei Stunden und deckt somit die komplette Event-Zeit ab. Wollt ihr auch im Anschluss noch Monster fangen, verlängert euren Rauch noch vor Ablauf des Events um 17:00 Uhr, um auch diesen ebenfalls drei Stunden nutzen zu können.

Um weitere Exemplare anzulocken, könnt ihr an PokéStops in eurer Nähe Lockmodule zünden oder euch einen Rauch setzen. Beides hält zum C-Day jeweils drei Stunden und deckt somit die komplette Event-Zeit ab. Wollt ihr auch im Anschluss noch Monster fangen, verlängert euren Rauch noch vor Ablauf des Events um 17:00 Uhr, um auch diesen ebenfalls drei Stunden nutzen zu können. Regen-Modul: Um Viscora zu Viscogon entwickeln zu können, benötigt ihr neben Bonbons auch ein Regen-Lockmodul. Auch dieses bleibt während des Events 3 Stunden aktiv. Sprecht euch hierzu also am besten mit anderen Trainern in eurer Nähe ab, um gemeinsam davon zu profitieren. Ein entsprechendes Modul erhaltet ihr auch beim Lösen der befristeten Forschung zum C-Day.

Welche Mega-Entwicklung sollte man nutzen? Um noch mehr Bonbons zu bekommen, könnt ihr eine Mega-Entwicklung aktivieren. Besitzt diese den gleichen Typen wie das Monster das ihr fangt, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonbon. Bei Viscora solltet ihr deshalb auf ein Drachen-Pokémon setzen, beispielsweise auf:

Mega-Glurak X

Mega-Ampharos

Mega-Gewaldro

Mega-Altaria

Mega-Brutalanda

Mega-Latios

Mega-Latias

Mega-Rayquaza

Mega-Knakrack

Wie gefallen euch die Inhalte zum Community Day mit Viscora? Werdet ihr euch das eine oder andere Exemplar zum Event sichern? Verratet es uns doch gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Welche Events sich im Juni besonders lohnen, zeigen wir euch hier.