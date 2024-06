Pokémon GO: „Schlummernder Sand“ startet morgen – Alle Shinys und Inhalte

In Pokémon GO startet morgen das neue Event „Schlummernder Sand“. Was für Inhalte im Event stecken, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Event? Das neue Event mit dem Namen „Schlummernder Sand“ startet am Freitag, dem 7. Juni 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Mittwoch, dem 12. Juni 2024 um 20:00 Uhr. Es ist eines der ersten Events aus der neuen Jahreszeit Himmlisches Teamwork .

Wie so oft erwarten euch im Event verschiedene Pokémon, Boni und weitere Inhalte. Zwei Pokémon werden dabei zum ersten Mal als Shiny zu finden sein.

Shinys und kostümierte Pokémon

Was für neue Shinys gibt es? Koalelu, das Koala-Pokémon aus der 7. Spielegeneration, wird im Event erstmals als Shiny im Spiel zu finden sein. Es gehört jedoch zu den Pokémon, die im Event seltener erscheinen, sodass ihr hierfür wohl eine gute Portion Glück benötigt.

Im Event könnt ihr außerdem auf Bummelz mit einem Visor treffen. Bei einem Visor handelt es sich um einen Sonnenschutz, der am Kopf getragen wird. Entwickelt ihr solch ein Bummelz zu Muntier oder Letarking, besitzen diese ebenfalls das Visor. Auch Bummelz könnt ihr in seiner Shiny-Variante begegnen.

Erledigt ihr Feldforschungen und erhaltet hier als Belohnung eine Begegnung mit einem Koalelu oder einem Bummelz, ist die Shiny-Chance hier im Vergleich zu den Begegnungen in der Wildnis erhöht.

Was gibt es noch für Pokémon im Event? Zusätzlich zu Koalelu und Bummelz mit Visor, könnt ihr im Event auf die folgenden Pokémon in der Wildnis treffen:

Enton*

Flegmon*

Traumato*

Voltilamm*

Kommandutan*

Sankabuh

Somniam* (seltener)

Alle mit einem * markierten Pokémon können auch als Shiny-Variante erscheinen.

Was für Boni gibt es? Während des Events wird es außerdem einen Erfahrungspunkte-Bonus geben. Fangt ihr Pokémon, so erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Wenn ihr im Event Schnappschüsse anfertigt, könntet ihr Begegnungen mit Event-Pokémon erleben.

Was für Inhalte gibt es noch im Event? Passend zum Event wird es auch wieder Feldforschungen geben, die euch mit Begegnungen der Event-Pokémon belohnen. Auch wird es wieder eine Sammler-Herausforderung und PokéStop-Showcases geben.

Besitzt ihr das Pokémon GO Plus + und habt es mit Pokémon GO gekoppelt, erhaltet ihr außerdem eine befristete Forschung, die euch Sternenstaub und Begegnungen mit 3 Pokémon bringt. Dies sind Relaxo mit Schlafmütze, Bummelz mit Visor und Koalelu, die allesamt auch als Shiny auftauchen können.

Die Forschung kann bis zum 14. Juni 2024 um 20:00 Uhr abgeschlossen werden.

Auch eine kostenpflichtige, befristete Forschung wird es im Event geben. Ihr könnt sie für 2 $ (also ungefähr 2 €) erwerben. Darin enthalten ist ein Koalelu-Rucksack für euren Avatar, Begegnungen mit Koalelu und Bummelz mit Visor sowie Sternenstaub, Erfahrungspunkte und weitere Items.

Ihr habt bis zum 12. Juni 2024 um 20:00 Uhr Zeit, die Forschung zu erledigen.

Was haltet ihr von dem Event? Freut ihr euch auf potenzielle neue Shinys, oder interessieren sie euch eher weniger? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht über alle Events im Juni 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.