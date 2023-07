Pokémon GO: Spieler zeigt, wie groß das neue GO Plus+ ist, das automatisch Monster fängt

Das neue Pokémon GO Plus+ ist ein Fang-Gadget, das euch automatisch Monster fängt. Im Gegensatz zum Vorgänger könnt ihr sogar die Bälle wählen. Erste Bilder mit Größen-Vergleich sind nun aufgetaucht.

Was ist das für ein Gerät? Bereits im Februar 2023 stellte das Pokémon-Team das neue Fang-Gadget vor. Im Gegensatz zum GO Plus, das auf Knopfdruck Pokémon fängt oder Stops dreht, soll das neue Plus+ automatisch agieren können. Die Bälle, die es zum Fangen in Pokémon GO nutzt, könnt ihr sogar auswählen.

Ein Nutzer auf Reddit teilte nun neue Bilder des Plus+ und zeigt, wie groß es im Vergleich zum Vorgänger ist.

„Es ist ziemlich groß im Vergleich“

Das ist jetzt neu: Auf Reddit zeigt Nutzer doomshtick 9 Fotos des neuen GO Plus+. Wir binden euch den Beitrag mit den Fotos hier ein, damit ihr einen Blick darauf werfen könnt.

Auf dem 1. Bild sieht man die Vorderseite der Verpackung

Auf dem 2. Bild sieht man die Rückseite der Verpackung

Bild 3 und 4 zeigen, was in der Verpackung steckt

Auf Bild 5 und 6 seht ihr den direkten Vergleich zum Vorgänger, dem GO Plus

Bild 7 zeigt das GO Plus+ von hinten

Einen Blick in die Anleitung gibt es auf Bild 8

Den Batteriestatus, der in Bild 8 beschrieben wird, sieht man auf Bild 9 am Gerät

Nutzer doomshtick schreibt dazu, dass er das Gerät noch nicht mit Pokémon GO verbinden konnte. „Es ist im Vergleich zum GO Plus ziemlich groß, aber dünner als ich es mir vorgestellt habe. […] Es hat einen USB-C-Anschluss mit einer wiederaufladbaren Batterie und hat oben ein Licht, das den Ladezustand der Batterie anzeigt. Es wird offiziell am 14. Juli erscheinen“ [Hinweis: In Amerika ist der Release am 14. Juli, in Europa am 21. Juli 2023]

Details zum GO Plus+:

Automatisches Drehen von PokéStops

Automatisches Fangen von Pokémon

Einsetzen von Pokébällen, Superbällen und Hyperbällen

Kann in Kombination mit Pokémon Sleep den Schlaf überwachen

Wenn man ein GO Plus+ mit Pokémon GO verbindet, kann man eine Spezialforschung abschließen, die einem eine Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze beschert

Größe: Durchmesser: ca. 64,5 mm (ohne Ausbuchtungen)

Dicke: ca. 18,3 mm (ohne Ausbuchtungen)

Dicke: ca. 18,3 mm (ohne Ausbuchtungen) Gewicht: Circa 50 Gramm

Batterie: Lithium-Ionen-Batterie, die per USB Type-C aufgeladen werden kann

Ladezeit der Batterie: Etwa 3 Stunden und 30 Minuten

Unterstützt Töne und Vibration

Hier könnt ihr ein Plus+ vorbestellen

