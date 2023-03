Pokémon GO Plus + vorbestellen: Neues Gadget lässt euch automatisch Pokémon fangen

Pokémon GO Spieler können sich jetzt ein neues Zubehör für das Mobile Game kaufen. Mit dem Pokémon GO Plus + macht ihr euch das Spiel leichter.

Noch immer gibt es viele Spieler für Pokémon GO und der nahende Sommer lockt einen natürlich nach draußen, um dort wieder auf Pokémon-Jagd zu gehen. Passend dazu erscheint am 21. Juli 2023 Pokémon GO Plus +. Es handelt sich hierbei um den Nachfolger von Pokémon GO Plus, also eine Art Pokémon GO Plus 2. Das neue Gadget könnt ihr ab sofort vorbestellen.

Wie viel kostet Pokémon GO Plus +? Die UVP für das besondere Gadget liegt bei 59,99€.

Wo kann ich Pokémon GO Plus + kaufen? Bislang könnt ihr das Gadget bei Amazon, MediaMarkt und Saturn vorbestellen.

Spezielles Pokémon als Boni: Solltet ihr euch Pokémon GO Plus + kaufen und mit dem Spiel Pokémon GO verbinden, erwartet euch eine Überraschung. Ihr erhaltet dann eine Spezialforschung, durch die ihr einem Relaxo mit Schlafmütze begegnen könnt.

Das hat Pokémon GO Plus + zu bieten

In erster Linie ist Pokémon GO Plus + ein kleines Gerät, mit dem ihr euch ein paar Erleichterungen für das Mobile Game Pokémon GO sichern könnt. Mit dem Gadget habt ihr die Möglichkeit Pokémon leichter zu fangen.

Pokémon GO Plus + bietet diese Vorteile für das Spiel:

Ihr könnt damit automatisch PokéStops drehen.

Ihr könnt Pokébälle und zum ersten Mal auch Superbälle und Hyperbälle automatisch werfen.

Entsprechend lassen sich Pokémon fangen, obwohl Pokémon GO Plus + nur in eurer Tasche ist und ihr kein Handy dabei habt.

Schlaftracker inklusive: Pokémon GO Plus + lässt sich mit der Pokémon Sleep-App verbinden. Dadurch könnt ihr euren Schlaf per Knopfdruck im Auge behalten. Außerdem kann euch Pikachu mit seiner Stimme daran erinnern, wann es Zeit ist aufzustehen oder ins Bett zu gehen.

Wie genau Pokémon GO Plus + funktioniert, könnt ihr im nachfolgenden Trailer sehen:

