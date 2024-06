Pokémon GO: Koalelu fangen – So findet ihr das Pokémon

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Koalelu ist recht selten und tauchte bisher nicht oft in Pokémon GO auf. Doch jetzt ist es als Event-Pokémon verfügbar. Folgende Möglichkeiten habt ihr, es zu fangen:

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Himmlisches Teamwork in Pokémon GO – eine neue Jahreszeit beginnt

Was ist in Pokémon GO los? Ab Freitag, den 7. Juni 2024, 10:00 Uhr, läuft das Event „Schlummernder Sand“.

In Pokémon GO könnt ihr Koalelu fangen. Doch wie kriegt man das Monster? Wir fassen alle Infos zusammen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to