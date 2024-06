Pokémon GO: Starkes neues Feature überraschend bei ersten Trainern aufgetaucht – „Das ist gewaltig!“

In Pokémon GO berichten die ersten Trainer von einer Änderung eines Features, welches eine massive Verbesserung werden kann. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat.

Um was für ein Feature geht es? Das Feature, welches aktuell bei manchen Trainern in veränderter Form im Spiel zu finden ist, ist das Team-Play. Mit diesem Feature könnt ihr mit euren Freunden gemeinsam spielen und dabei gemeinsam von Vorteilen profitieren.

Nachdem vor kurzer Zeit bereits ein Fund eine massive Verbesserung für das Team-Play angedeutet hat, wird diese nun scheinbar bei den ersten Trainern getestet. Und das könnte eine massive Aufwertung des Team-Play bedeuten.

Ein Item, 4 Profiteure

Um was für eine Änderung handelt es sich? Die Änderung bringt die Möglichkeit, die Items Rauch, Glücks-Ei und Sternenstück im Team-Play zu benutzen. Wie bereits im Fund angedeutet wurde, profitiert daraufhin die gesamte Gruppe zum Teil von diesen Items.

In dem Beitrag auf Reddit zeigt der Ersteller einen entsprechenden Screenshot von seiner Team-Play-Übersicht, bei der eines der Items ausgewählt und mit der Gruppe geteilt werden kann.

Wenn er die Funktion benutzen will, erscheint aktuell noch eine Fehlermeldung bei ihm. Es scheint also, als sei das Feature noch nicht vollends ausgereift, was auch damit zusammenpasst, dass es noch nicht global, sondern nur bei einem Teil der Trainer bisher aktiv ist.

Den entsprechenden Reddit-Beitrag verlinken wir hier für euch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wann erscheint das Feature global? Wann die Funktion für alle Trainer weltweit aktiviert wird, ist bisher nicht bekannt. Die übliche Vorgehensweise für neue Funktionen in Pokémon GO ist jedoch, dass neue Funktionen bei einem Teil der Trainer vorab getestet werden.

Ist dieser Test erfolgreich abgeschlossen, wird ein neues Feature global an alle Trainer verteilt. Wann und ob dies hier der Fall sein wird, kann bisher nicht abschließend gesagt werden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden durch die Tatsache, dass die ersten Trainer das Feature bereits erhalten haben.

Wie die Umsetzung, die Wirkung und die Einschränkungen dieser Funktion im Detail aussehen, kann auch noch nicht abschließend gesagt werden.

Was sagt Niantic dazu? Von Niantic gibt es bisher kein Statement zu der neuen Funktion. Sie ist überraschend und ohne Ankündigung bei den ersten Trainern erschienen.

Was sagt die Community dazu? Ein Großteil der Kommentare unter dem Beitrag sind von positiver Natur, wobei es auch ein paar kritische Stimmen dazu gibt.

Das ist gewaltig , freut sich ein Trainer auf Reddit

, freut sich ein Trainer auf Reddit So ermutigt man die Leute zum gemeinsamen Spielen, ohne die Solo-Spieler zu bestrafen. Das gefällt mir , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Eine positive Veränderung! Das bringt mich dazu, öfter Gruppen zu bilden, was bedeutet, dass ich mit einem Freund spazieren gehe und mehr spiele und erkunde. Gut gemacht , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

, meint ein weiterer Trainer auf Reddit Dies wird für Cheater, die mit mehreren Accounts spielen, sehr praktisch sein , merkt ein Kommentator auf Reddit an

Vor allem Trainer, die noch nicht so lange spielen oder noch eine größere Menge an Erfahrungspunkten, Sternenstaub oder Pokémon benötigen, könnten von diesem Feature profitieren. Bleibt abzuwarten, wann es für alle Trainer weltweit zur Verfügung gestellt wird.

Was sagt ihr dazu? Wird euch dieses Feature ebenfalls motivieren, mehr in Gruppen zu spielen? Oder interessiert euch diese Funktion weniger? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch in der nächsten Zeit im Spiel erwartet, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im Juni 2024 in Pokémon GO.