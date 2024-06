Pokémon GO hat jetzt eine Forschung mit coolem Relaxo, aber nicht für alle – So kriegt ihr sie

Zum Schlummernder Sand -Event könnt ihr in Pokémon GO an der befristeten Forschung Pokémon Sleep teilnehmen, bei dem ihr euch ein cooles Relaxo sichern könnt. Doch nicht jeder bekommt die Quest. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr sie kriegen könnt und welche Aufgaben sowie Belohnungen euch dabei erwarten.

Um welche Forschung geht es? In Pokémon GO läuft vom 07. Juni 2024 um 10:00 Uhr bis zum 12. Juni um 20:00 Uhr das Event Schlummernder Sand , bei dem ihr auf zahlreiche verschlafene Pokémon treffen könnt. Passend dazu erwartet euch in dieser Zeit auch eine befristete Forschung unter dem Namen Pokémon Sleep, die euch ein cooles Relaxo mit Schlafmütze bringt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Forschungen, die es im Spiel gibt, hält diese aber eine Besonderheit für euch bereit, denn man kann sie nicht einfach so bekommen. Was ihr dafür machen müsst und über welche Belohnungen ihr euch beim Lösen der Forschung freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Forschung Pokémon Sleep – Alle Aufgaben & Belohnungen

Welche Besonderheit gibt es? Anders als andere Forschungen dieser Art, braucht ihr bei dieser zum Lösen ein besonderes Hilfsmittel: das Pokémon GO Plus+. Dabei handelt es sich um ein Fang-Gadget, das für euch automatisch Pokémon fängt und an PokéStops dreht, wenn ihr gerade nicht selbst am Smartphone spielen könnt.

In Kombination mit dem Spiel Pokémon Sleep könnt ihr darüber hinaus mit dem GO Plus+ auch euren Schlaf tracken. Und genau das sollt ihr passend zum Event Schlummernder Sand zum Lösen der befristeten Forschung auch tun. Um die Forschung zu erhalten, müsst ihr euch nämlich selbst mit einem GO Plus+ verbinden und euren Schlaf erfassen.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zeigen wir euch nachfolgend, welche Aufgaben und Belohnungen euch auf den insgesamt zwei Tafeln erwarten:

Forschung Pokémon Sleep 1/2

Aufgabe Belohnung Tracke den Schlaf mit dem Pokémon GO Plus+ für einen Tag Begegnung mit Koalelu Fange 8 Pokémon mit Pokébällen durch das Pokémon GO Plus+ Begegnung mit Bummelz mit Visor Drehe 8 PokéStops durch das Pokémon GO Plus+ Begegnung mit Bummelz mit Visor

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 1.000 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze.

Forschung Pokémon Sleep 2/2

Aufgabe Belohnung Tracke den Schlaf mit dem Pokémon GO Plus+ für zwei Tage Begegnung mit Koalelu Fange 24 Pokémon mit Pokébällen durch das Pokémon GO Plus+ Begegnung mit Bummelz mit Visor Drehe 24 PokéStops durch das Pokémon GO Plus+ Begegnung mit Bummelz mit Visor

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternenstaub sowie eine Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze.

Wie lange hat man zum Lösen Zeit? Wer sich die befristete Forschung während des Events Schlummernder Sand gesichert hat, kann diese bis zum 14. Juni 2024 um 20:00 Uhr Ortszeit lösen. Vergesst also nicht, eure Belohnungen rechtzeitig einzusammeln, denn nach Ablauf dieser Zeit verschwinden diese wieder.

Wie gefallen euch die Inhalte der befristeten Forschung? Nutzt ihr bereits ein Pokémon GO Plus+? Oder spielt ihr lieber klassisch selbst? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. In wenigen Wochen steht das Pokémon GO Fest an und bringt euch starke Inhalte.