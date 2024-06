Spieler weiß fast alles über Pokémon, bemerkt nach 14 Jahren, dass er es immer falsch gespielt hat

Unter dem Beitrag teilen auch andere Nutzer ihre falschen Annahmen, die sie als Kinder getroffen haben. Damit ihr nicht auch einen Fehler macht, den ihr erst Jahre später bemerkt, bringen wir auf MeinMMO immer wieder aktuelle Guides zu den neusten Events und Updates in Pokémon GO: „Schlummernder Sand“ startet morgen – Alle Shinys und Inhalte

Im Englischen ist eine der Nachrichten, die erscheint, wenn ein Pokémon beim Versuch es zu fangen ausbricht „It appeared to be caught!“ Das heißt auf Deutsch etwa „Es schien gefangen zu sein!“. Der damals 6-Jährige interpretierte das damals so, als sei das Pokémon bereits im Eigentum eines anderen Trainers und besiegte es, nach dem diese Nachricht erschien, jedes Mal statt es zu fangen.

Was hat er immer falsch gemacht? Bei einem ganz normalen Gespräch über Pokémon mit einem Freund fiel wurde dem Nutzer klar, dass er von Anfang an einen Fehler beim Spielen gemacht hat.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Der Spieler ist also ein echter Experte, was die Monster angeht. Doch 14 Jahre, nach dem er sich für Pokémon begeistert hatte, musste er feststellen, dass er die Spiele immer falsch gespielt hat.

Um wen geht es? Auf Reddit erzählt der Nutzer Diligent-Oil-6405, was ihm widerfahren ist. Seit er 6-Jahre alt war, war er fasziniert von Pokémon und besaß seit dem ein Spiel jeder Generation. Laut eigenen Angaben war der Reddit-Nutzer sogar mal Platz 1 beim Pokémon-Trivia in seinem Staat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to