Exklusiver Einblick – 2 neue Karten aus dem neuen Pokémon Sammelkarten-Set „Stellarkrone“

Im September 2024 erscheint die nächste Erweiterung vom Pokémon Sammelkartenspiel. Wir zeigen euch bereits jetzt einen exklusiven Einblick in 2 Karten der neuen Erweiterung.

Um was für Karten geht es? Den meisten dürften die Sammelkarten von Pokémon ein Begriff sein. Bereits 1996 erschien das Sammelkartenspiel in Japan, 3 Jahre später auch in Deutschland. Bis heute erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit.

Dabei ist es egal, ob ihr es auf das Sammeln oder auf das Kämpfen konzentriert: Beides ist mit dem Pokémon Sammelkartenspiel möglich. Während der Wert von alten Karten teilweise in unfassbare Höhen steigt, kommen nach wie vor neue Erweiterungen mit neuen Karten auf den Markt.

Die nächste Erweiterung trägt den Namen Karmesin & Purpur – Stellarkrone . Wir durften bereits vorab einen Blick auf 2 der neuen Karten werfen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

2 neue Karten aus Stellarkrone vorgestellt

Im Folgenden findet ihr den exklusiven Einblick in die 2 Karten aus der neuen Erweiterung. Hierbei handelt es sich um das mysteriöse Pokémon Jirachi und eine Trainer-Karte.

Jirachi (Basiskarte)

80 KP

Attacken: Wachsender Wunsch und Hieb

Brianna (Unterstützerkarte)

Effekt: Du kannst diese Karte nur einsetzen, wenn dein Gegner genau 2 verbleibende Preiskarten hat. Wenn das Aktive Pokémon deines Gegners während dieses Zuges durch Schaden einer von deinen Terakristall-Pokémon eingesetzten Attacke kampfunfähig wird, nimm 1 Preiskarte mehr.

Auf der offiziellen Pokémon-Seite gibt es bereits weitere Informationen zu der Erweiterung. Die Erweiterung wird über 170 Karten beinhalten. Dazu gehören neben neuen Pokémon-ex-Karten auch neue ASS-KLASSE-Karten, mehr als 20 Trainerkarten sowie mehr als 30 Pokémon- und Trainerkarten mit besonderen Illustrationen.

Wann erscheint die neue Erweiterung? Stellarkrone wird am 13. September 2024 erscheinen und ab diesem Zeitpunkt käuflich zu erwerben sein.

Was sagt ihr zu den exklusiven Karten aus der nächsten Erweiterung? Interessiert ihr euch für das Sammelkartenspiel? Wenn ja, seid ihr eher am Sammeln oder kämpft ihr auch aktiv? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

