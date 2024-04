Ein Mann verkauft Pokémon-Karten aus seiner Kindheit für 22 Euro – Erfährt dann, dass eine Karte viel mehr wert ist

Ein Mann will ein bisschen schnelles Geld verdienen, indem er seine alten Pokémon-Karten verkauft. Dabei macht er jedoch einen großen Fehler – doch die TikTok-Community eilt zur Hilfe.

Was waren das für Karten? Der TikTok-Nutzer „leighceezy“ filmte sich dabei, wie er seine alten Pokémon-Karten zu einem Sammelkarten-Laden brachte, um sie zu verkaufen. Er erklärte, dass er die Karten beim Frühjahrsputz gefunden habe und gehört habe, dass einige Sammelkarten viel Geld wert sein können.

Am Ende erhielt der junge Mann jedoch nur 24 $, umgerechnet etwa 22 €, für seine Sammlung. Die Karten waren wohl beschädigt, da er als Kind ziemlich viel mit ihnen gespielt hatte. Aufmerksame Zuschauer entdeckten jedoch einen ungeahnten Schatz unter den gezeigten Karten (via Jeux Video).

Community bewahrt Mann vor großem Fehler

Was war das für eine wertvolle Karte? In der Sammlung von leighceezy befand sich eine besondere Variante der Evoli-Entwicklung Psiana. Es handelte sich dabei um eine sogenannte Goldstar-Karte, die mit einem goldenen Stern am Ende ihres Namens markiert sind.

Die „Espeon Gold Star“-Karte zeigt das Psycho-Pokémon in seiner grünen Shiny-Variante und war nur im Rahmen der „Pokémon Organized Play“-Events erhältlich, den früheren E-Sport-Wettkämpfen in Pokémon. Die Karte gehört zudem zu den letzten japanischen Promo-Karten, die ins Englische übersetzt wurden.

Es handelt sich also um eine echte Rarität, die deutlich mehr wert sein sollte, als die 1,50 $, die der TikToker ursprünglich genannt bekommen hatte. Darauf machten ihn einige der Kommentare unter dem Video auch prompt aufmerksam.

Wie viel ist die Karte denn nun wert? Das hängt ganz von ihrem Zustand ab. Dieser lässt sich anhand des kurzen Videos nicht ermitteln. In hervorragendem Zustand ist das grüne Goldstar-Psiana einige Tausend Euro wert – so gibt es aktuelle Angebote zwischen 2.900 und 17.000 Euro (via cardmarket, Stand: 9. April 2024).

Um solche Preise zu erzielen, müsste leighceezy seine Karte allerdings graden lassen. Ohne Grading könnte das Psiana immer noch ungefähr 1.700 $ wert sein (via Price Charting). Selbst mit Schäden sollte leighceezy die Karte aber mindestens für mehrere Hundert Dollar verkaufen können.

Wie reagierte der Verkäufer? In einem Update, das leighceezy kurz darauf auf seinem TikTok-Kanal postete, hält er die Karte stolz in die Kamera. Er erklärt, dass er noch einmal zu dem Laden gegangen sei und sie zurückerhalten habe. Zudem bedankt er sich bei allen, die ihn auf den wahren Wert der Karte aufmerksam gemacht hätten.

Der junge Mann betont, dass er keine Schuld bei den Angestellten des Ladens sieht: Das seien coole Leute, die sich gut um ihn gekümmert hätten. Er sei da einfach an einem Tag hingegangen, an dem sehr viel loswar, sowas würde eben passieren.

Einige TikTok-Nutzer sind davon weniger überzeugt: Sie vermuten, dass man in dem Laden versucht hätte, leighceezy über den Tisch zu ziehen. Jeder, der sich mit Pokémon-Karten auskennt, hätte den Wert einer Goldstar-Karte sofort erkennen müssen, heißt es in den Kommentaren.

