Einzigartige Yu-Gi-Oh!-Karte wird für Rekord-Summe verkauft

Ihre besondere Geschichte allein macht Tyler the Great Warrior wohl zur wertvollsten Karte im Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Neben dem unbezahlbaren emotionalen Wert hat die Karte nun aber auch einen ganz mondänen finanziellen Wert, denn sie wurde am Sonntag nach fast 20 Jahren verkauft.

Was ist das für eine Karte? Tyler the Great Warrior ist eine einzigartige Karte, die in einer Zusammenarbeit von Konami mit der Make-A-Wish-Foundation entstand, einer Stiftung, die schwerstkranken Kindern ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen versucht.

Entworfen wurde die Karte vom damals 14-jährigen Tyler Gressle, der an einer seltenen Form von Leberkrebs litt. In seinem Design kombinierte er seine Liebe für Yu-Gi-Oh! und Dragon Ball Z. Zum Leben erweckt wurde die Skizze des Jungen vom mittlerweile verstorbenen Schöpfer von Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi persönlich.

Nach 18 Jahren stellte der mittlerweile genesene Tyler Gressle die Karte zum Verkauf, um sich damit den Start in einen neuen Lebensabschnitt zu finanzieren:

Sammler kauft Karte für den Wert eines Hauses

Wie verlief der Verkauf? Nachdem die Auktion am 19. April mit einem Ausgangspreis von nur 0,99 $ gestartet war, schoss der Preis in den ersten Stunden auf mehr als 100.000 US-Dollar. Ab dem 20. April schien der Preis dann aber bei 165.000 $ zu stagnieren.

Doch jeder, der schon einmal an einer eBay-Auktion teilgenommen hat, nur um in letzter Sekunde überboten zu werden, weiß, dass ein strategischer Bieter sein Höchstgebot nicht bereits Tage vor Ende des Bietens in den Ring wirft.

Wie viel brachte die Karte am Ende ein? Auf eBay lässt sich nachvollziehen, dass erst in den letzten Stunden nochmal Leben in die Auktion kam. Innerhalb der letzten 10 Stunden schoss der Preis von 165.000 $ auf das finale Gebot von 311.211 $, umgerechnet etwa 283.000 € oder an die 56.713 Booster-Packs zu je 4,99 €.

Wäre noch mehr drin gewesen?

Ist das nicht zu wenig für so eine besondere Karte? Der Preis blieb unter den siebenstelligen Erwartungen einiger Yu-Gi-Oh!-Fans zurück. Wie Twitter-Nutzer Cephery erklärt, sei die Sammler-Szene in Yu-Gi-Oh! nicht so ausgeprägt wie etwa bei Magic: The Gathering.

Andere Nutzer spekulieren, dass die Karte entweder zu früh oder zu spät verkauft wurde und zu einem anderen Zeitpunkt bestimmt eine Millionen-Summe eingebracht hätte. MagicSilver vermutet, dass der Preis höher gewesen wäre, wenn die originalen Skizzen von Kazuki Takahashi mit zum Verkauf gestanden hätten.

So oder so handelt es sich aber um ein ordentliches Startkapital für Tyler Gressle, der in einem Interview sagte, eine Familie gründen zu wollen. Ein Teil des Erlöses soll zudem an die Make-A-Wish-Foundation zurückgehen, die diese besondere Karte erst möglich machte.

Ist das die teuerste Yu-Gi-Oh!-Karte der Welt? Wie Dot Esports berichtet, ist Tyler the Great Warrior die teuerste, bestätigte Yu-Gi-Oh!-Karte im Westen. Die ebenfalls einzigartige “Blauäugiger ultimativer Drache”-Preiskarte der Asia Championships 2001 soll für 45 Millionen Yen verkauft worden sein. Das wären heute umgerechnet 299.000 €.

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der “Schwarz Glänzende Soldat”, der als Preis bei der allerersten Yu-Gi-Oh-Championship im Jahr 1999 vergeben wurde, sogar für 2 Millionen Dollar verkauft worden sein. Die teuerste TCG-Karte wäre aber selbst das nicht, denn den Rekord hält ein anderer:

